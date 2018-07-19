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Силанов проверил подготовку калининградских школ учебному году
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Силанов проверил подготовку калининградских школ учебному году 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Подготовку к учебному году в Калининграде проверил глава города Алексей Силанов. На обновление школ и детских садов к 1 сентября потратят почти 130 миллионов рублей.
Во дворе 24-й школы экскаватор достает из земли старые бордюрные камни. Совсем скоро вместо вымощенной булыжником площадки здесь появится новенькая асфальтовая. До начала нового учебного года осталось полтора месяца, в школах и детских садах Калининграда наводят лоск.
Ход работ проверят Глава города Алексей Силанов. В детском саду на улице Чернышевского уже обновлен фасад. Совсем другим своё учебное заведение увидят в сентябре и воспитанники школы на Каштановой аллее.
Игорь Карпов, директор школы-интерната:
— Частично будут заменены окна и в общежитии, и в учебном корпусе. То есть уже полностью будут установлены новые окна. Кроме того, будут ещё в учебном корпусе установлены козырьки перед всеми входами в целях обеспечения безопасности детей.
Историческое здание интерната будут ремонтировать, воссоздавая изначальный облик по старым фотографиям и архивным материалам. По деталям перебрали даже входную дверь, в которой когда-то был установлен стеклопакет.
Михаил Чернышёв, директор подрядной организации:
— Мы разобрали полностью эту дверь, отвезли в цех и полностью её восстановим. То есть мы переймём технологии, которые использовались сто лет назад.
На другом конце города, в сорок шестой школе, сейчас ремонтируют спортзал. В здании, построенном ещё в конце XIX века, выравнивают стены и перестилают пол. Осенью воспитанники десятков образовательных учреждений начнут занятия в более комфортных условиях.
Алексей Силанов, глава Калининграда:
— Подрядчики пока достаточно добросовестно относятся к исполнению своих договорных обязательств, поэтому я думаю, что к 1 сентября наши дети в системе дошкольного образования, ну и в школах придут уже в отремонтированные помещения, соответствующие сегодня современным требованиям.
Всего на ремонтные работы направят более 100 миллионов рублей. На эти средства привести в порядок получится 75 школ и детских садов города.
Степан Самойлов, Андрей Долгий
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