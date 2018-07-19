Общежития вузов Новосибирска 2018: места, условия, отзывы

«Каждую ночь просыпалась от того, что по стене рядом с моей головой пробегал таракан. Кто не был студентом, тому не понять», — ностальгируют по общажной жизни прежние поколения. Прокуренные комнаты с ободранными обоями, скрипящие кровати и пахнущие кислой капустой кухни в прошлом — большинство современных вузовских общежитий далеки от стереотипов.

Почти везде какой-никакой ремонт, пластиковые окна и бесплатный Wi-Fi. Общежития предоставляются учащимся из отдаленных районов области, иногородним и иностранным студентам. За каждым факультетом закрепляется свой корпус общежития.

Как правило, студенты живут по два-три человека в комнате, но и четыре ученика в одном помещении не редкость. Обстановка в комнатах нехитрая: кровати, тумбочка, небольшой шкаф и компьютерный стол, если повезет. Столовые есть не во всех общежитиях, зато кухни предусмотрены для студентов почти на каждом этаже, а в НГТУ готовят пищу прямо в комнатах.

4 тысячи мест — таков студенческий городок техуниверситета. Семь общежитий для студентов, одно для аспирантов и преподавателей и общежитие повышенной комфортности.

866 мест предоставляет НГТУ иногородним поступающим в этом году. Бюджетникам стоимость проживания в общагах на «Студенческой» обойдется в 468 рублей в месяц, «платникам» — в 728 рублей.

За эти небольшие деньги студент получает в пользование кровать, тумбочку, стул и стол для приготовления пищи. Общих кухонь в общежитиях не предусмотрено. Душевые находятся в подвалах, как уверяет ректорат НГТУ, во всех сделан евроремонт. Матрасы, подушки и одеяла выдаются, посуда и другая хозяйственная утварь — нет.

Отзывы об обстановке в общежитиях есть и такие: «Просто ужас, тараканы везде абсолютно, невозможно жить, я думаю на улице чище, чем там. Лучше уж шалаш построить во дворе и там жить, но если вы совсем с головой не дружите, добро пожаловать в бразильские трущобы!», — вспоминает общежитие №6 студент Никита Зуев

«Право заселения в общежитие предоставляется всем иногородним студентам, магистрантам и аспирантам университета. Все иногородние студенты первого курса очной бюджетной формы обучения обеспечиваются общежитием», — сообщает НГТУ.

Приоритеты заселения в общежития: сначала заселяют иногородних первокурсников дневного отделения и возвратившихся из академического отпуска студентов. Далее комнаты предоставляют иногородние студентам со второго по пятый курс, магистрантам и аспирантам.

«Все иногородние обучающиеся на бюджетной или платной основе в НГУ получают общежитие. Студенты, проживающие в Бердске Искитиме , Краснообске, Кольцово, а также в отдаленных районах Новосибирска имеют право на заселение в общежитие при наличии свободных мест», — заявляет НГУ.

11 общежитий в Академгородке готовы принять студентов за 900 рублей в месяц в двухместную комнату. Любителям одиночества НГУ предлагает к заселению одноместные комнаты за 1050 рублей в месяц. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и инвалиды могут проживать в Академгородке на льготных условиях — за 850 рублей в месяц.

Система расположения комнат в общежитиях — блочная. В большой комнате живут студенты 1-2 курсов по три человека. Студенты 3-4 курсов в комнатах поменьше. Кухни на каждом этаже, как и комнаты для занятий.

«Кто в общаге жил — тот в цирке не смеется. Общага удобно расположена — зимой можно добежать до универа в одних шортах, — пишет в интернете студент НГУ по имени Илья. — Клопов почти всех повывели, остались жалкие островки сопротивления в комнатах самых раздолбаев».

НГУЭУ

«В первоочередном порядке места в общежитии предоставляются иногородним студентам, относящимся ко льготным категориям. Студентам первого курса программ высшего образования (бакалавриат и специалитет) общежитие предоставляется, в первую очередь, для поступивших на бюджетные места, согласно ранжированному списку с учетом результатов ЕГЭ или внутренних испытаний вуза», — сообщает вуз. В этом году первокурсникам выделено 160 мест на Фрунзе , 16. Цена на комнату в центре города — 525 рублей для студентов-очников и 620 для аспирантов и магистрантов. Льготники платят за общежитие 485 рублей.

Всего в общежитии экономистов и управленцев 236 комнат с нехитрой обстановкой — кровать, стол, тумба и шкаф. Общежитие блочного типа с одним санузлом на блок, душевые на первом этаже, кухни — на каждом.

В студенческом городке НГПУ — четыре общежития, в которых проживают студенты и аспиранты. Общее количество мест — более 2 тысяч, в том числе 30 комнат для семейных студентов. Бюджетники с дневного отделения платят 550 рублей за место в комнате, рассчитанной на четверых, 610 рублей — за возможность жить втроем, двухместная комната стоит 950 рублей. «Платникам» проживание возле Педуниверситета обойдется чуть дороже — четырехместная комната стоит 775 рублей в месяц, трехместная — 1000 рублей и 1100 нужно будет заплатить за возможность проживать вдвоем. Иностранные студенты тоже платят чуть дороже — 1000-1100 рублей в месяц в зависимости от количества мест в комнате.

«В первую очередь, места в общежитиях предоставляются сиротам и малоимущим; поступившим по губернаторскому и целевому наборам; живущим в отдаленных местах НСО; студентам бюджетного обучения. Списки студентов, нуждающихся в жилье, рассматриваются в структурных подразделениях и утверждаются приказом ректора», — сообщает НГПУ.

Жалуются студенты общежития Педуниверситета: «Заселение в конце августа — это был ад. Весь процесс занимал день, а то и два. Свободных мест всегда много, но их почему-то не дают студентам. Травка тараканов — отдельная история, их у нас была уйма (3 этаж), ползали везде. Как-то в ночи просыпаюсь от того, что таракан с потолка упал мне на лицо».

СГУПС

«Иногородним студентам, нуждающимся в общежитии, предоставляются места согласно очередности при наличии свободных мест, студентам Университета дневной формы обучения с более высоким средним баллом успеваемости и активно участвующим в жизни университета. Для первого курса рассматривается сумма баллов, набранная на ЕГЭ», — поясняет СГУПС.

Бюджетники, контрактники, инвалиды, сироты и многодетные — в приоритете. Тем, кто живет в Новосибисрке, Бердске, Оби и Новосибирском сельском районе можно забыть о вакантных местах в общежитие железнодорожников. Если вас ранее уже выгоняли из общежития СГУПС за неприемлемую дисциплину, заселиться заново не получится.

СГУПС имеет четыре общежития на Дуси Ковальчук, кроме того, в студенческом городке расположены спорткомплекс и поликлиника. Студенты проживают как по два, так и по три-четыре человека в комнате. Еду готовят сами, на этажах есть кухни, где расположены плиты, разделочные столы и мойки.