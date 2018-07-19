Началась «Охота на ведьм»: на Украине увольняют нелояльных власти педагогов

Данная инициатива далеко не новая. Украина ру. вспоминала, как увольнения неугодного преподавательского состава школ и ВУЗов по инициативе общественных организаций националистов стали частью государственной политики.

Подготовка «зачистки» учителей в Днепре

По словам Филатова он и его команда занимались сбором досье на директоров, завучей и простых учителей городских школ на протяжении последних 3 лет. Теперь будут уволены те, кто в том или ином виде высказывал свою симпатию ДНР-ЛНР или не осудили «российскую агрессию».

«В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ. Более 30 процентов претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратистские настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство. Доходило до того, что некоторые в «Фейсбуке» писали за Украину, а в «Одноклассниках» — за ЛДНР и Россию ! Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу. Юридически безукоризненно. Без возможности восстановиться по суду», — торжествующе написал на Facebook Филатов.

Данную идею подхватили представители националистически настроенной интеллигенции и «активистов». В частности писатель-фантаст Ян Валетов предложил распространить данную практику на другие сферы, вспомнив, что не менее трети граждан сожалеют о развале СССР.

«Аналогичный трюк можно провести в любой отрасли. Процентов 30 публики на всех должностях поддерживают сепаратизм и до сих пор считают, что живут в СССР. Увы нам. Но это так», — отметил Валетов.

Нашла эта инициатива отклик и у одиозного одесского националиста Сергея Стерненко.

«Хорошая новость. В Одессе была целая группа таких «педагогов». После ряда обращений в департамент образования состоялось ровно ничего», — сокрушался бывший «правосек», ныне находящийся под судом за убийство.

Травля как государственная политика

Стоит отметить, что на Украине довольно много учителей и преподавателей ВУЗов действительно не разделяли официальной точки зрения на события 2014 года, а также выступали против навязанной сверху новой концепции «патриотического воспитания» учащихся, основанной на откровенной русофобии и пропаганде человеконенавистнической «бандеровской» идеологии. Ряд из них подвергались откровенной травле и лишились работы. Правда, стоит отметить следующую тенденцию: если поначалу преследования за политическую позицию были инициативой «майданных» активистов либо отдельных чиновников, то со временем это стало частью государственной политики.

Так, в марте 2015 года масштабный политический скандал разгорелся в Харькове . Руководство местной школы № 136 съездило в российский Белгород , где проводился научно-практический семинар «Патриотическое воспитание и единение общества в новейшей истории России и Украины». В ходе мероприятия директора школы Галина Рябоштан назвала сотрудничество с российскими коллегами «глотком свежего воздуха». Впоследствии украинские провластные СМИ обвинили педагога в «предательстве Украины» и в результате проверки, инициированной государственной инспекцией учебных заведений, она была уволена.

Митинг против высоких тарифов у здания Верховной рады в Киеве

Подхватили «охоту на ведьм» тогда в Департаменте науки и образования Харьковской облгосадминистрации, лишив должностей 20 преподавателей средних и высших учебных заведений Харьковщины «за открытую антиукраинскую пропаганду» на основании жалоб «возмущенной общественности».

В том же 2015 г. в Одессе был уволен преподаватель местного исторического факультета Одесского национального университета (ОНУ), доцент Юрий Шахин. Поводом послужила конфликтная ситуация с националистически настроенным студентом из-за диаметрально противоположных оценок событий 2 мая 2014 года. Студент назвал погибших в Доме профсоюзов одесситов «жареными колорадами», за что возмущенный преподаватель дал ему пощечину. В «майданных» СМИ картину произошедшего откровенно исказили, распространив тезис об избиении студента за украинский язык общения, откровенно проигнорировав факт неоднократных угроз «жертвы» в адрес Шахина в социальных сетях, поступавших до инцидента.

Интересно, что после этого общественная организация «Люстрационный комитет» попыталась продолжить гонения на неугодных, проведя опрос студентов ВУЗа на предмет «коррупции, сепаратизма и морально-этического поведения» преподавателей.

В июне 2016 года данное направление деятельности подхватили представители одесского «Правого сектора». Скандально известный Сергей Стерненко потребовал от руководства ОНУ им. Мечникова уволить преподавателя исторического факультета, мать погибшего в 2 мая 2014 года активиста Куликова поля Андрея Бражевского Елену Радзиховскую за участие в «антиукраинском» митинге противников Майдана, где активно критиковали власть за постоянное нарушение Конституции страны. Была даже собрана целая комиссия ректората ОНУ с целью служебной проверки педагога. Она осудила участие Радзиховской в данной акции, но увольнения удалось избежать благодаря заступничеству депутата Европарламента Татьяны Жданок , а также петиции в ее защиту, созданной студентами и аспирантами факультета, которые не разделяли националистических убеждений.

Два месяца спустя «Правый сектор» потребовал от департамента образования и науки Одесского горсовета уволить ряд учителей общеобразовательных школ за «сепаратистские посты» в соцсетях. В ответ департамент пообещал начать проверку в отношении лиц, фигурировавших в списке «активистов», однако, к счастью, никаких серьезных выводов не последовало.

Менее повезло доценту Института иностранной филологии Киевского Национального педагогического университета имени Драгоманова Инне Ковальчук. 2 сентября 2016 г. ее выгнали с работы за… фотосессию в Москве , сделанную месяцем ранее вместе с ее сестрой Ириной — аспирантом того же ВУЗа. Хотя фотографии, взятые из социальных сетей девушек, не содержали ничего «криминального», сама поездка в Москву была приравнена чуть ли не к преступлению. Данный факт был широко растиражирован многими украинскими СМИ, которые объявили сестер «сочувствующими сепаратистам». Руководство учебного заведения официально назвало их поведение «аморальным», уволив Инну и поставив вопрос об отчислении Ирины из аспирантуры.

Позже волна националистических доносов перекинулась на Запорожье : проанализировав страницы учителей в соцсетях, «общественники» выявили, что многие оказались ярыми критиками режима, делающими «антиукраинские посты». Ряд из них позже также выгнали с работы, но они пытались восстановиться через суд. Весьма часто подобные кампании разоблачений проводились и в подконтрольной Украине части Донбасса.

В мае 2017 года темой «борьбы с сепаратизмом» в учебных заведениях Украины озаботилась министр науки и образования Лилия Гриневич . Она подала в Минюст запрос с просьбой четко прописать основания для увольнения учителей за «антиукраинскую пропаганду» в школе, что по факту явилось легализацией доносов, и окончательно перевело травлю неугодных педагогов на государственный уровень.