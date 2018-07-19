Программа «Крымский студент» дала первых выпускников

В 2018 году дипломы о высшем образовании получили первые участники программы «Крымский студент». Старт ее реализации в Тюменской области четыре года назад стал возможен благодаря инициативе Юрия Шафраника и поддержке НП «Горнопромышленники России», сообщает "Уралинформбюро"

С 2014 года в Тюменский индустриальный университет уже поступили 40 крымчан. Это не только наиболее талантливые выпускники школ, но и ребята из неблагополучных семей, для которых действует программа социальной поддержки.

С каждым студентом будущий работодатель — «Сибирская Сервисная Компания» — заключил договор, предусматривающий выплату стипендии, оплату авиаперелёта домой два раза в год, единовременное денежное пособие, ноутбук.

"Наиболее отличившимся студентам, окончившим успешно семестр, мы выплачиваем повышенную стипендию. В процессе обучения оказываем поддержку в прохождении практики, что немаловажно на сегодняшний день. После окончания вуза мы им гарантированно предоставляем рабочие места, и они вливаются в ряды нашей компании готовыми, профессиональными молодыми специалистами", — рассказывает начальник управления кадров АО «ССК», куратор программы «Крымский студент» Рафаэль Усманов.

В Тюменской области сосредоточены крупные производства по добыче и переработке нефтепродуктов, и именно в Тюменском индустриальном университете готовят специалистов для топливно-энергетического комплекса России . По оценкам специалистов рынка труда, каждый второй работник нефтегазовой отрасли страны имеет диплом этого учебного заведения.

"Родители, конечно, очень рады, что у нас есть уверенность в будущем, что мы имеем место работы. У нас в Крыму более сложная ситуация. Даже имея высшее образование, весьма тяжело найти работу — специфика курортная. Возможность попасть в Тюменскую область довольно перспективна для нас", — подчеркивает выпускник Института транспорта Тюменского индустриального университета Александр Животовский

Сегодня программа «Крымский студент» отлажена, старшекурсники помогают освоиться только что поступившим в вуз землякам. Для них непривычны и сибирский холод, и размах Тюмени , которую по праву называют нефтегазовой столицей России

"В течение всего учебного процесса нас поддерживали как в отношении практики, так и по бытовым вопросам. Кураторы из компании реагировали очень быстро. Сам Юрий Константинович Шафраник по возможности приезжает в Тюмень и организует встречи именно для крымских студентов. Выслушивает напрямую наши вопросы, — рассказывает Александр Животовский. — Каждый раз вспоминаю его наставление «быть лучшими в группе, лучшими в институте». Поэтому мы старались активно участвовать в учебной и внеучебной деятельности".

В сентябре этот выпускник ТИУ с «красным» дипломом начнет работу в отделе транспортной логистики филиала Управление цементирования скважин АО «ССК», где уже проходил практику. По словам Александра, он надеется на хороший карьерный рост, благодаря полученным знаниям.

Для «Сибирской Сервисной Компании» важно вырастить хороших, высококвалифицированных специалистов. «Студенты понимают, в какую компанию им предстоит попасть. Уровень образования в Тюменском индустриальном университете этому соответствует. Тем более, с ТИУ мы работаем давно», — отмечает Рафаэль Усманов.