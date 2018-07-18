Каждая третья школа растит победителя олимпиады

Москва заняла пятое место в мире по среднему уровню знаний школьников. Таковы данные исследования, проведенного международной консалтинговой компанией Bain&Company. О том, какие сильные стороны у столичных школьников и как технический прогресс влияет на динамику развития образования, «ВМ» рассказал глава московского представительства компании Андрей Панов

— Андрей, расскажите, пожалуйста, каким образом проводилось исследование?

— Для исследования мы отобрали 20 мегаполисов — Сингапур , Токио, Хельсинки , Лондон и другие. Во-первых, опросили родителей школьников, а это порядка девяти тысяч человек, и около тысячи из них — московские родители. Сначала спрашивали о том, что они думают про школу, довольны они ею или нет. Это нужно было для того, чтобы оценить восприятие родителями школьной системы. А во-вторых, мы, конечно, смотрели на объективные показатели, на средний уровень знаний школьников. Это измеряется результатами как внутренних, так и международных экзаменов.

— На какие еще показатели вы опирались?

— На доступность образования. Это, если можно так сказать, хитрый показатель, потому что по факту в городе учатся практически сто процентов детей школьного возраста. Мы же смотрели на другое — чтобы достойный уровень образования получали дети из семей с разными финансовыми возможностями и независимо от места проживания — в центре или на окраине города. По этому критерию у Москвы один из лучших показателей в мире.

— В чем сильные стороны московских школьников?

— Сложно ответить. Потому что судить только по олимпиадам нельзя — там соревнуются лучшие, и об общем уровне подготовки всех детей это, по большому счету, не говорит. Но можно сказать, что у нас отличный уровень в точных науках — математика, физика. Я и сам оканчивал математическую школу. С точки зрения преподавания математики Москва также считается одним из сильнейших городов.

— В пятерке лидеров рейтинга много городов Азии — Гонконг , Сингапур, Токио…

— На это есть несколько причин. Во-первых, они больше времени проводят на уроках. Еще мы посчитали, что в среднем школьники Сингапура проводят у репетиторов или на курсах по 10 часов в неделю. Во-вторых, они привлекают талантливых детей из разных стран — Таиланда Индонезии и так далее. И, в-третьих, у них профессия учителя считается очень престижной. В целом же всегда нужно использовать лучшие практики, которые применяются в мире. Но не все они подойдут нашей системе образования. Думаю, было бы неплохо больше практиковать программу обмена учениками между странами, привлекать иностранных педагогов для, например, изучения английского языка. Это было бы полезно.

— А техническое оснащение сильно влияет на динамику развития образования?

— Скорее оно влияет на будущее системы образования. Сейчас благодаря программе технического оснащения школ у детей есть цифровые доски, свободный выход в интернет и многое другое. Полностью завершить переоснащение школ в Москве планируют в ближайшее время. И это здорово. Важно выходить на передовую, меняться, а спустя годы это даст результат.

— Кстати, недавно фурор произвел школьник, который набрал 400 баллов на ЕГЭ…

— Это уникальная ситуация. Думаю, что такое может повторяться раз в несколько лет, но не более. А вот успехи на олимпиадах, думаю, будут расти. За последние годы число школ, которые готовят победителей, выросло в три раза. То есть в каждой третьей школе есть минимум один ученик, выигравший олимпиаду. Это отличный показатель.

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