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Школьники смогут узнать результаты своих ВПР в интернете
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Школьники смогут узнать результаты своих ВПР в интернете 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
Пока такие новшества находятся в разработке.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что родители вместе с детьми смогут посмотреть в интернете результаты всероссийских проверочных работ (ВПР). Ведомство планирует создать сайт, на который каждый школьник сможет зайти в личный кабинет. И там будут выложены результаты всех ВПР, начиная с 4 класса. И родители заодно смогут увидеть, насколько объективно оценены знания ребенка.
У нас есть уже «личные кабинеты» по ЕГЭ, где каждый может видеть свои оценки, свою работу. Это очень многие вопросы снимает. Такой же механизм мы хотим предложить и для других уровней образования, это востребовано,
— [рассказал газете «Коммерсантъ»] https://www.kommersant.ru/doc/3689122) Сергей Кравцов.
Кроме того, Рособрнадзор намерен также сканировать каждый лист ВПР, чтобы школьники могли в интернете увидеть, какие ошибки допустили. То есть родителя для просмотра в личном кабинете будет доступна не только сумма баллов за выполненные задания, но и сам вариант с ответами ребенка. Однако пока такое новшество — в долгосрочных планах.
Кстати, объективно или необъективно выставлена оценка за ВПР будут решать не родители. Ставить соответствующие маркеры будет федеральный институт оценки качества образования. «В открытом доступе мы опубликуем школы с необъективными результатами и муниципальные образования с необъективными результатами», — добавил Сергей Кравцов.
Пока, по словам руководителя Рособрнадзора, в стране 155 школ, которые предоставляют необъективные результаты ВПР. В этих учебных заведения ничего не изменилось за два года. Чаще всего руководители таких школ «стимулируют» учителей завысить оценку, обещая выплатить премию. А педагоги, не желая тем более вступать в спор с директором, соглашаются на авантюру. И хотя оценка самого учебного учреждения не зависит от результатов ВПР, главы школ вовсю стараются отчитаться в местные департаменты образования о достижениях учеников.
Фото: shutterstock.com
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