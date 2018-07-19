В Челябинской области строят новые школы

Все лучшее — детям

В этом году сотни южноуральских школьников пойдут в новые школы: 1 сентября образовательные учреждения откроются Челябинске Магнитогорске и поселке Есаульском Сосновского района.

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского впервые, с 2000 года, объем капитальных вложений в систему образования составил 3,5 миллиарда рублей в 2018 году, аналогичная сумма предусмотрена и на следующий. Большая часть этих денег направлена на строительство школ.

В Челябинске новое образовательное учреждение появится на территории жилого комплекса «Ньютон» — за парты там сядут 1100 учеников. По мощности оно будет сопоставимо со школой в микрорайоне «Парковый», которая на сегодня является самой большой на Южном Урале. Объект в «Ньютоне» уже готов к сдаче и даже сформирован его коллектив.

В Магнитогорске новое образовательное учреждение появится в 144 микрорайоне и в день знаний примет 825 учеников. Проектом предусмотрены и построены два спортивных зала, бассейн, столовая с буфетом, актовый зал, библиотека, детские площадки и зоны для занятий спортом на прилегающей территории.

Недавно губернатор Борис Дубровский лично проконтролировал ход работ на объекте и убедился, что все будет выполнено вовремя.

В Есаульском школа сможет принять 500 детей. Там проблема обеспечения местных жителей старше семи лет школьными местами была наиболее острой, но теперь ученики смогут получать образование в комфортных современных классах.

Дальше — больше

Праздновать открытие новых школ будут и в других населенных пунктах Южного Урала. В этом году началось строительство сразу пяти крупных объектов. Четыре из них откроются уже в 2018-м, а родителям и их детям из Тугайкуля придется подождать на год дольше. Сегодня жители возведенного несколько лет назад поселка водят своих детей в старую трехэтажную школу по соседству, признанную ограниченно пригодной для ведения образовательного процесса из-за обветшалости строения. Публичные обсуждения проекта и размещения новой школы взамен 16-ой в Копейке прошли еще в 2015 году, и вот теперь работы начинаются.

Сегодня Челябинск развивается очень активно и прирастает микрорайонами. Как правило, в новостройки заезжают молодые семьи с детьми, которым необходимо получать образование. Одна из таких территорий — Парковый, микрорайон №54 на Краснопольской площадке. В течение года там будет построена школа, которая станет новым лидером по количеству учеников. Ее проектная мощность составляет 1,5 тысячи мест.

Также ведется строительство школы в микрорайоне Яблочном в Чурилово — на 1100 мест, в 27 микрорайоне.

Впрочем, силы брошены не только на новые объекты — на контроле губернатора находится и реконструкция уже существующих образовательных учреждений, а также их оснащение всем необходимым, в том числе учебниками. В этом году по решению губернатора закуплено около миллиона книг для учеников. Таким образом, потребность в учебниках закрыта на 100 процентов.

Историческое решение

В правительстве Челябинской области заявили о переходе к новым стандартам строительства образовательных учреждений. Отныне все школы будут одинаковыми и более экономичными по затратам, при этом их качество улучшится. Таким во всех муниципалитетах, от села до мегаполиса, будут примерно равные условия обучения детей.

«Это решение крайне важно для будущего планового развития материальной базы школ. Это решение принял губернатор Борис Дубровский. Мы с 2017 года к этому готовились, а с 2018 года начали реализовывать — все школы Челябинской области будут строиться по четырем типовым проектам: на 1,5 тысяч мест, на тысячу, 500 и 300 мест, из которых 150 — школа, а 50 — детский сад. Эти типовые проекты точно уменьшают затраты муниципалитетов на проектирование и исключают ошибки проектирования, — заявил первый заместитель губернатора Евгений Редин . — Более того, эти проектные решения сделаны под строительную базу именно нашего региона такая технология — это совершенно новый для России способ проектирования».

Увеличение количества школ — это вопрос не только охвата общим образованием детей там, где учреждений нет или они сильно устарели. Поставлена задача к 2025 году перевести все учебные заведения на режим работы только в первую смену. Вторая будет отдана под дополнительные развивающие занятия, кружки и секции. Для достижения этой цели будет построено с десяток школ, реконструировано и капитально отремонтировано — несколько десятков. По словам министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, кадров для новых школ хватает. В регионе несколько вузов и с десяток педагогических колледжей готовят учителей, которые охотно идут в местные учебные заведения, в том числе и благодаря регулярно повышающимся зарплатам.

Фото: сайт губернатора Челябинской области.