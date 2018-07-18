Приемная комиссия МАДИ зарегистрировала более 7500 заявлений от поступающих

Приемная комиссия Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) продолжает активную работу. На начало текущей недели было принято 7663 заявления. Об этом рассказали в пресс-службе МАДИ.

— С каждым часом цифра растет, чему мы несказанно рады. Однако рекомендуем абитуриентам и родителям приходить как можно раньше. Комиссия работает ежедневно по будням с 10.45, — поделился сотрудник вуза.

Справки по телефону: 8 (499) 346-01-68, доб. 1100.

МАДИ расположен по адресу Ленинградский проспект, д. 64. (мю)