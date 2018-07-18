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Приемная комиссия МАДИ зарегистрировала более 7500 заявлений от поступающих
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Приемная комиссия МАДИ зарегистрировала более 7500 заявлений от поступающих 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Приемная комиссия Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) продолжает активную работу. На начало текущей недели было принято 7663 заявления. Об этом рассказали в пресс-службе МАДИ.
— С каждым часом цифра растет, чему мы несказанно рады. Однако рекомендуем абитуриентам и родителям приходить как можно раньше. Комиссия работает ежедневно по будням с 10.45, — поделился сотрудник вуза.
Справки по телефону: 8 (499) 346-01-68, доб. 1100.
МАДИ расположен по адресу Ленинградский проспект, д. 64. (мю)
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