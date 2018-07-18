IT-лагерь для студентов организовал МАИ

Двухдневный IT-camp для студентов завершился в Московском авиационном институте , расположенном на Соколе.

«Главной темой интенсивного обучения стало обсуждение путей трансформации сервисов и точек роста для университета, которые могут быть реализованы самими студентами при поддержке IT-центра и руководства МАИ», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Как уточняется в материале, опубликованном на официальном сайте университета, участниками летней школы стали более 40 студентов из МАИ и других московских вузов. Они придумывали и развивали собственные проекты для учёбы и студенческой жизни, что позволило им выйти за рамки традиционного образовательного процесса и перейти к развитию навыков и приобретению новых компетенций. (ео)