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В школах Башкирии всерьез возьмутся за экологическое воспитание
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В школах Башкирии всерьез возьмутся за экологическое воспитание 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Занятия по экологии, а вернее внеклассная работа наподобие уроков патриотического воспитания или обучения ПДД, постепенно входят в образовательную программу. Пока по желанию. Но уже разработаны методические пособия, которые можно найти на сайтах ряда общественных организаций и Республиканского детского эколого-биологического центра в разделе образования. Директор последнего — Екатерина Кошелева, пояснила нам, как будут проходить новые уроки.
Детей научат природу любить
— Занятия в школах будут проводить специально приглашенные специалисты. Они могут дать более глубокое понимание об проблемах экологии, ведь учителя не вполне владеют информацией по этой узкоспециализированной теме и не всегда смогут компетентно ответить на возникшие у детей вопросы. В то же время они будут рассказывать о своей профессии, где можно работать экологом, — говорит Екатерина Анатольевна. — Все школы, конечно, охватить невозможно, но уже разработан сценарий урока, то есть методическое обеспечение. Его можно найти как на нашей страничке, так и на сайтах общественных организаций, например, «Экология без затей», «Экобокс», «Твердая почва»… Дополнительно мы рассылаем учителям письма от Министерства образования с ссылкой на эти методички. Кроме того, в апреле у нас проводится неделя экологических знаний.
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