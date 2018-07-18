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В. Садовничий призвал Минпросвещения при аккредитации вузов учитывать рейтинг «Три миссии университета»
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В. Садовничий призвал Минпросвещения при аккредитации вузов учитывать рейтинг «Три миссии университета» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Ректор МГУ им. М. Ломоносова Виктор Садовничий призвал министерство просвещения учитывать в своей деятельности данные Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета». Об этом он сообщил в ходе заседания совета Российского союза ректоров (РСР).
«Я бы просил министерство учитывать рейтинг «Три миссии университета» в деятельности. Например, при аккредитации, при отнесении университета к той или иной категории успешности. Не все же время нам использовать QS (QS World University Rankings — прим. Агентства). Хотел бы попросить руководство учитывать этот рейтинг», — сказал В. Садовничий.
«Три миссии университета» — первый международный рейтинг университетов со штаб-квартирой в России. Его создание было инициировано В. Садовничим на X съезде РСР в октябре 2014 г. Всего разработано 35 критериев, охватывающих не только научные достижения и качество образования, но и влияние вуза на культуру, его ценность для народа и государства в целом.
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