В. Садовничий призвал Минпросвещения при аккредитации вузов учитывать рейтинг «Три миссии университета»

Ректор МГУ им. М. Ломоносова Виктор Садовничий призвал министерство просвещения учитывать в своей деятельности данные Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета». Об этом он сообщил в ходе заседания совета Российского союза ректоров (РСР).

«Я бы просил министерство учитывать рейтинг «Три миссии университета» в деятельности. Например, при аккредитации, при отнесении университета к той или иной категории успешности. Не все же время нам использовать QS (QS World University Rankings — прим. Агентства). Хотел бы попросить руководство учитывать этот рейтинг», — сказал В. Садовничий.