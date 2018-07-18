Всё — за балл. Как ярославские школьники сдали экзамены

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 5066 учеников одиннадцатых классов школ нашей области, то есть больше 98%.

Не достигли необходимого минимума 49 человек, семеро из которых не явились на экзамен. Среди учеников девятых классов справились с аттестацией 11200 человек — 97%. Не сдали — 350 человек. Такими стали предварительные итоги сдачи школьных экзаменов.

Биология и история — в минусе

«Количество работ, заслуживших высокие баллы ЕГЭ, выросло почти по всем предметам по сравнению с прошлым годом. Исключение составили только биология и история, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода . — При этом 90% выпускников справились с работой по математике базового уровня на 4 и 5. С очень высоким результатом (более 81 балла) ЕГЭ по русскому языку сдал каждый третий участник аттестации, по информатике — каждый четвёртый. Главная задача — обеспечить прозрачность, объективность и качество результатов. Условия прохождения экзаменов были равными для всех, вёлся строжайший контроль не только за участниками, но и за организаторами процедуры испытаний».

На 100 баллов выполнено 70 работ, из них 49 — по русскому языку. На долю остальных предметов пришлось немного образцовых достижений: 5 — по информатике, по 3 — по математике и химии, по 2 — по географии, обществознанию и истории, 3 — по химии, по одной-единственной — по биологии, физике, литературе и английскому языку.

И, наконец, хит сезона: семь выпускников получили по 100 баллов сразу по двум предметам.

Например, Наталья Климова получила 100 баллов по обществознанию и русскому языку, Георгий Голованов — по информатике и профильной математике, Михаил Клюкин — по русскому языку и химии, Семен Безъязычный и Никита Молотилов — по математике и русскому языку.

Всего же в России работами на 100 баллов отличились 6136 выпускников, как подсчитали в Рособрнадзоре РФ. При этом в три раза, по сравнению с 2017 годом, выросло число тех, кто сдал на 100 баллов и русский, и математику. Удельный вес ярославцев — примерно 0,9%, что точно соотносится с населением региона и страны.

Отметим, что выпускники одиннадцатых классов, показавшие неудовлетворительный результат, имеют право пересдать в начале сентября русский язык и математику, а девятиклассники — все предметы.

«Спалились» на мобильном

Региональный ситуационный центр обеспечил общественное наблюдение за проведением ЕГЭ в режиме онлайн на портале smotriege.ru. Технологических сбоев не было, а без «человеческого фактора», что нетрудно было предсказать, не обошлось.

Начался марафон ЕГЭ со скандала. Трёх человек удалили с экзамена по русскому языку, который выпускники сдавали 6 июня.

Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение, работали около 300 общественных наблюдателей. От священного союза техники и человеческого интереса к чужим тайнам противоядия ещё не придумано. Потому-то нарушители, два из которых пронесли в аудиторию мобильные телефоны, а один — справочные материалы, были сразу изобличены и изгнаны из «экзаменационного рая».

Результаты в таких случаях аннулируются, что сразу открыло список аутсайдеров. Всего такая участь постигла семь одиннадцатиклассников, причём пятеро из них надеялись воспользоваться «подсказкой мобильника». В этом году было подано 217 апелляций, из них 42 были удовлетворены, причём у 32 участников ЕГЭ балл был повышен, у пяти — понижен.

42 ярославцам аннулировали результаты ОГЭ.

А инцидент в одной из школ Заволжского района Ярославля завершился аннулированием результатов ЕГЭ у 42 учащихся и пересдачей в другой день. Дело в том, что во время экзамена по русскому языку у девятиклассников педагог нарушила правила и вышла с работами из аудитории. Факт нарушения был зафиксирован общественными наблюдателями и подтверждён служебной проверкой.

Нынче по-настоящему резонансных эксцессов вокруг ЕГЭ не случилось. Не то что в 2017 году, когда многие ярославские выпускники подписались под размещённой в интернете петицией главе государства Владимиру Путину с призывом пересмотреть критерии ЕГЭ по математике и понизить проходной балл для профильного варианта экзамена. По их мнению, задания на экзамене были намного сложнее, чем в демонстрационном варианте.

Если взглянуть в будущее, то пока известно о том, что уже с 2019 года школьники смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку, который изучали в рамках внеурочной деятельности, как рассказала Ирина Лобода. А вот ЕГЭ по иностранному языку пока под вопросом, и появится он не ранее 2020 года.

Тем временем

Впервые — 400 баллов