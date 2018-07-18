Посторонний не пройдет. В школах предлагают установить систему распознавания лиц

Министр просвещения Ольга Васильева предложила внедрить в учебных заведениях систему распознавания лиц, которая поможет предотвратить проникновение посторонних людей.

Вслед за аэропортами, вокзалами и метро современные технологии безопасности приходят в школы. В Москве пилотный проект могут запустить уже со следующего учебного года.

На Ямале в образовательных учреждениях приняли все меры безопасности. Ежегодно в ходе подготовки к учебному году выделяют очень серьёзные средства, в частности, на антитеррористическую безопасность. Как отметил первый заместитель директора департамента ЯНАО Сергей Бойченко , эти деньги идут на организацию систем контроля доступа, видеонаблюдения, контроля со стороны частных охранных предприятий и отдалений Росгвардии. Дети и педагоги могут чувствовать себя в безопасности, так как для властей автономного округа система комплексной безопасности является приоритетной.

«Вопросы комплексной безопасности мы держим на контроле. Ежегодно для проведения работ по снижению угрозы опасных факторов организациям выделяют значительные денежные средства из различных источников финансирования. Финансирование окружных государственных программ «Развитие образования», «Безопасный регион», «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории ЯНАО» позволило внедрить в образовательные организации инженерно-технические средства безопасности. Это системы видеонаблюдения, аварийное освещение, ограждение по всему периметру территории, автоматическая пожарная сигнализация, резервное электроснабжение, кнопка экстренного вызова, пожарное водоснабжение», — сказал он.