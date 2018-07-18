«Дорога к счастью»: как выбрать школу в Ростовской области

В Ростове всего 60 школ

Близится новый учебный год. Первоклассников определяют в их первые школы. Старшеклассникам выбирают профильные гимназии, чтобы подготовить к экзаменам. Мы решили разобраться, как правильно подобрать школу для маленького ребенка или подростка, чтобы не попасть впросак.

Школа или учитель: что важнее

В министерстве образования Ростовской области советуют выбирать школу по месту жительства: сначала на учебу принимают детей, которые живут рядом с учреждением.

— Как правило, для первоклассников родители выбирают не только определенную школу, но и конкретного учителя, — отметили в минобре

По словам психолога Романа Крюкова, начальная школа играет важную роль в формировании учебной мотивации, которая развивается благодаря тёплым и доверительным отношениям с педагогом.

— Если брать первый класс, то учебная деятельность там минимальна, на первом плане — воспитательные моменты. Поэтому эмпатичный и интересный для ребёнка педагог — залог успешного обучения в школе, — рассказал он.

Учительница русского языка и литературы школы № 44 Мария Крикунова советует выбрать учителя по отзывам на сайтах. Кроме того, есть смысл поискать людей, которые закончили эту школу и посоветоваться с ними, добавляет она.

— У нас идут к директору и спрашивают, в какой класс лучше отдать ребенка. Важно успеть попасть к педагогу, к которому хочешь. Когда дошколята начинают ходить на подготовку, то записываются в классы заранее. Поэтому к некоторым учителям есть очередь, — пояснила Мария Александровна.

Она назвала еще несколько факторов, которые нельзя оставить без внимания. Родителям следует:

Оценить, насколько безопасна дорога от дома до школы. Обратить внимание на внеурочные занятия, чтобы занять ребенка, когда родители на работе. Узнать, сколько в школе смен. Многие выбирают школу, где дети учатся только утром.

В начальной школе важнее всего отношения с учителем

В начальных классах всех учат примерно одинаково. Со средней школы стоит отталкиваться от профильного уклона школы, отмечает Мария Александровна

— В старших классах на первый план выходит учебная деятельность, так что выбор должен пасть на сильных учителей-предметников. При этом престиж школы, новое здание, кулинарные изыски в школьной столовой — не самое важное. Ребёнок идёт в школу за знаниями, а не за внешним обликом, — отмечает Крюков.

По словам учительницы Марии Крикуновой, есть смысл сменить школу из-за неладов с учителем или конфликтов с одноклассниками.

— Важно слышать ребёнка, отслеживать его эмоциональное состояние. К сожалению, нет каких-то внешних маркёров, с помощью которых можно понять, что пора менять школу. Поэтому, если ребёнок отказывается идти в школу, нервничает — это повод задуматься. Но не всегда причина таких перемен — школа, — считает Роман Крюков

Где учиться: лучшие в рейтинге

В региональном министерстве образования не составляют рейтинги школ по результатам ЕГЭ, чтобы у учебных заведений не было соблазна подтасовывать результаты экзаменов. Но в ведомстве хранят данные итогов всероссийской олимпиады школьников.

— Количество призеров и победителей олимпиады от Ростовской области ежегодно увеличивается, — сообщили в минобре.

По данным министерства, в 2014/2015 учебном году в заняли призовые и первые места 11 донских школьников. Через три года, в 2017/18 учебном году, количество призеров увеличилось почти вдвое — до 20 призеров и победителей.

В области призовые места завоевали ученики:

В Ростове победителями и призерами стали воспитанники:

Гимназии № 45 (один победитель и семь призеров), СОШ № 97, Лицея «КЭО», Лицея № 33, Гимназии № 36, Лицея № 11.

Фасад лицея № 33 Топы лучших школ составляют по другим критериям. Вице-премьер Ольга Голодец и министр образования и науки Ольга Васильева представили рейтинг лучших школ России за 2017. За основу были взяты итоги экзамена после девятого класса, результаты региональных и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, участие во всероссийских проверочных работах. Учитывалось количество школьников и конкурсный отбор.

В топ-500 вошли четыре ростовских школы:

Лицей № 27 имени А. В. СувороваГимназия № 45Школа № 60 им. пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса«Лицей классического элитарного образования»

В рейтинг вошли две школы Ростовской области: лицей № 4 Таганрога, средняя школа № 22 Волгодонска

Рейтинговое агентство RAEX составило список лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Согласно исследованиям, лучше всех готовит студентов-технарей таганрогский лицей № 4. А ростовский частный «Лицей классического элитарного образования» отличился подготовкой по социально-гуманитарному направлению.

Стоит ли овчинка выделки: насколько важна школа

— Родители думают, что хорошие оценки в школе и высокие баллы ЕГЭ могут дать ребёнку счастливую жизнь. Стремясь «натаскать» его на высокие оценки, родители забывают о слабости нервной системы младших школьников и подростков, о том, что перегрузки негативно влияют на психику, — рассказал Крюков.

Он отмечает, что школьникам важно научиться работать в команде, быть креативными, развить эмоциональный интеллект. Но современном школьном образовании эти важные навыки могут отодвигаться на второй план, хотя «они куда важнее для успешной и счастливой жизни».

Школа не должна подавлять ребёнка

— К сожалению это слабое место почти всех школ — образование у нас все ещё построено по советской модели, где основная цель — дать как можно больше знаний во всех сферах. Но такая модель не отвечает запросам современного общества, где знание исторических дат и математических формул не требуется: есть интернет, где можно все это прочесть. Поэтому в рамках учебной деятельности развитие этих способностей невозможно, — поясняет Крюков.

По его мнению, развивать полезные навыки должны школьные психологи. Поэтому важно выбрать школу с хорошим специалистом, добавляет он.

— Одним из критериев отбора психолога может быть наличие частной практики вне стен школы, что говорит о востребованности специалиста. Также полезно изучить личную страницу или блог психолога на профессиональных сайтах, — добавил Крюков.