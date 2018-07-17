Институт имени А. С. Пушкина и Ассоциация производителей игрушек визуализируют русский язык

Институт Пушкина и Национальная ассоциация игрушечников России договорились о совместном проекте. Об этом рассказывает интернет-газета «Обручевский меридиан». Можно ли визуализировать русский язык посредством игр и игрушек? Поиск ответа на этот вопрос — предмет совместной работы Государственного института русского языка имени Пушкина и Национальной ассоциации игрушечников России. «Именно Институт Пушкина занимается популяризацией русского языка во всем мире. Когда мы говорим об изучении русского языка детьми, мы всегда должны помнить, что детство — это, прежде всего, игра. И овладение русским языком в этом возрасте будет максимально успешным, интересным, полезным в игре. Кроме того, каждая игра и игрушка обязательно предполагает речевое сопровождение — и сами инструкции, и сопровождение в виде потешек, песен, стихов. Такой синтез игры и русского языка будет на пользу и для тех, кто разрабатывает новые методики преподавания русского языка, и для тех, кто русский язык изучает, — отметила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая Институт Пушкина выступит партнером конкурса «Инновации для детства», в рамках которого учреждает номинацию «Игры и игрушки для изучения русского языка». «Конкурс „Инновации для детства“ стартует 2 июля 2018 года и мы искренне рады, что наши партнеры ставят перед разработчиками такие нетривиальные задачи, — сообщила президент НО „Ассоциация предприятий индустрии детских товаров“ Антонина Цицулина