Как мы с дочкой провели год на домашнем обучении и вернулись обратно в школу

Почему мы ушли из школы

В школе дочка дико уставала, приползала домой бледная и несчастная, а тут еще и домашка — в первом классе мы сидели над уроками конкретно. Мне было ее очень жалко.

Школьная программа на самом деле не тяжелая, но очень растянутая, потому что учеников много. Вот задали стихотворение наизусть, и пока все тридцать человек ответят, это уже один или два урока.

Еще проблема школы в том, что у ребенка формируется страх ошибиться. Агния, даже не посмотрев на задачу, сразу говорит: «Я не знаю, я в задачах не понимаю».

Как это устроено

Перейти на домашнее обучение легко. Для этого нужно прикрепиться к какой-то школе, где потом вы будете сдавать аттестации по предметам. В разных школах свои уставы и правила. Если школа позитивно настроена, то проблем не будет. Мы нашли школу в Новосибирске , это довольно известная среди семейников школа, там можно учиться экстерном и дистанционно. Они сотрудничают с одной московской школой, и формально мы прикрепились туда. Там ты получаешь программу и под руководством куратора строишь себе график, который можно двигать. Если что-то не получается, тоже обращаешься к куратору, спрашиваешь. Все общение по скайпу или онлайн. Для каждого предмета дают тестовые вопросы. В конце обучения по каждому предмету надо сдать аттестацию.

Аттестация

За год надо сдать аттестацию по всем предметам, это как экзамены. Можно учить все предметы постепенно, а можно блоками — сначала один предмет за несколько недель, потом другой. В основном математика, английский и русский все-таки идут длительно.

Предметы сдаешь по мере готовности, хоть в сентябре. Дочка моей знакомой учится так во втором классе и все предметы сдает уже в январе, так что в феврале она уже свободна. Но они очень организованные, в отличие от нас.

Экзамены идут «под запись» — ты ставишь видеокамеру и ребенок два часа пишет. Конечно, можно сходить в туалет и что-то там подсмотреть, но в началке они такого еще не умеют.

Если результат не устраивает, экзамен можно пересдать. Родитель может стоять рядом с ребенком во время экзамена и если он видит, что все совсем плохо, то можно просто выключить запись и эта попытка нигде не зачитывается.

У нас так было с окружающим миром: дочка все выучила, но написала на три, мы попросили пересдать и на следующий день пересдали на пять.

Деньги

Наша школа платная, сопровождение там стоит около 14 тысяч в год. Но есть школы, где аттестация стоит, к примеру, 4 тысячи, а есть совсем бесплатные. Да, учебники мы покупали сами, но честно говоря, расходы на учебники по сравнению с кружками и всяким дополнительным образованием — это ерунда.

Учебники

Это один из сложных моментов домашнего обучения. Мне было трудно определиться, какие именно нужны учебники. С одной стороны, многие родители стараются найти самые интересные и качественные учебники. А с другой — в нашей школе говорят, что идеальных учебников нет, и ничего конкретно не советуют. В результате я покупала те же учебники, что были в московской школе, куда мы прикреплены.

Режим

В день мы тратили на занятия час или два. Причем занимались даже не каждый день. Конечно, большой плюс домашнего образования в том, что ты можешь распоряжаться своим временем. Но тут же кроется и минус — надо уметь себя организовать. У нас, например, с этим проблема. Получалось, что мы вставали в десять утра, потом до 12 раскачивались, в итоге занятия уползали на дневное время. Это мне не нравилось. Если совсем расслабиться, то перед экзаменами начинается настоящая гонка. У нас график в итоге съехал, и в конце года мы уже какие-то темы проходили быстро-быстро, галопом.

Комиксы, по которым можно учить историю (это лучше многих учебников!)

Но, конечно, у тебя больше свободного времени на кружки и другие занятия, и ребенок не устает. А когда ходишь в обычную школу, плюс 4-5 раз в неделю музыкалка, плюс домашка — ребенок просто не успевает ничего.

Ну и еще один плюс — можно спокойно куда-то уехать. Мы, к примеру, уезжали весной в Турцию . Там, кстати, с режимом было отлично — в семь утра мы были уже на ногах, такие бодрые. Мы там и занимались, и экзамены сдавали. На природе сел, включил интернет и сидишь пишешь контрольную.

Сложности

Наша школа дает вопросы, но не говорит, где искать ответы. Поэтому родители идут в интернет и начинают искать сами. Получается, ты должен как учитель готовиться к занятиям. Ведь просто найти ответы на вопросы — этого мало, надо сделать так, чтобы ребенку было интересно. Поэтому в идеале хорошо на домашнем обучении заниматься с кем-то еще. Когда есть два-три сверстника, им веселее. Совсем идеально — взять для них учителя. Это действительно удобно и действительно очень продуктивно. Ты быстро проходишь школьную программу, а если есть учитель, то родитель не тратит на это кучу своего времени.

Плюсы

Мне нравилось, что ты можешь контролировать процесс обучения и видишь, какие знания ребенок получает. При этом ты тратишь меньше времени на занятия и учишься в режиме, удобном тебе. И не надо весь вечер ходить талдычить про домашку. Сейчас, когда Агния снова в школе, у нее домашка растягивается с четырех до девяти вечера.

Английский с домашним обучением стал значительно лучше, чем был в школе. Она пришла в школу в третий класс с реальными знаниями английского, а сейчас они упали опять.

10 книг, которых нет в школьной программе по литературе, а зря Еще плюс семейного обучения в том, что когда ребенок чего-то не понимает, ты можешь остановиться, взять паузу. Потому что ребенок развивается скачками и в один момент он может не понимать, а потом через два-три месяца вдруг все сообразит. У нас так было с делением — мы его так долго долбили, это был ужас. В итоге я просто задвинула эту тему на время. А потом дочка вдруг включилась и все сразу поняла.

Младшие дети

По-хорошему, младших во время занятий тоже надо занимать. Но это очень сложно, я так не могу — тебя начинают дергать сразу два ребенка. Ты вроде садишься с одним заниматься, а второй тоже спрашивает — а вот это? А это? Вместе заниматься у нас не получалось. Но, в общем, можно выделить время для занятий, сказав младшим «идите играйте». Но тогда начинает дуться тот, кто занимается.

Домашнее обучение с точки зрения ребенка

Дочке было клево не ходить в школу. Первый класс напрочь отбил желание учиться в школе. Так что на домашнем обучении она радовалась, но ей не нравились экзамены, не нравилась рутина — задания по русскому, например. А все эти вопросы в компьютере, отвечать на них — это все нравилось.

Потом, когда она в третий класс вернулась обратно в школу, она сначала плакала «я хочу обратно, ненавижу школу». Но потом дело пошло лучше, и теперь она даже говорит, что ей нравится в школе, потому что там все занимаются, а не только ты. Это ее очень примиряет с действительностью.

Школьные друзья

За первый класс друзей в школе у дочки не появилось, как-то не сложилось, так что проблемы расставания со школьными подружками при переходе на домашнее обучение у нас не было. Но у нее не было недостатка в общении со сверстниками — у нас много наших друзей, детей-ровесников, с которыми мы все время встречались. Плюс были еще кружки, друзья во дворе — ей этого было вполне достаточно.

Почему мы вернулись обратно в школу

В целом мой опыт домашнего обучения был скорее положительным. Но кому-то это больше подходит, а кому-то меньше. Я поняла, что домашнее обучение — все-таки не мой вариант. Я не могу быть одновременно и мамой, и учителем. Хотя не исключаю, что еще вернемся к этой теме потом.

На семейном обучении большинство мам не работают, сидят дома и контролируют процесс, занимаются и водят на кружки.

Есть родители, которым комфортно в этой ситуации, когда дети все время дома. Мне же это не очень подходит, как выяснилось. Сейчас, когда дочка в школе, мне стало удобнее. Я особо не вникаю в процесс обучения, не знаю, чем они там занимаются, не знаю подробностей. Мне, конечно, легче и я не трачу на обучение кучу времени.

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