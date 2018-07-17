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Школа в «Стрижах», где учатся 1169 детей, получит пристройки за 351 млн рублей
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Школа в «Стрижах», где учатся 1169 детей, получит пристройки за 351 млн рублей 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
— Все поручения находятся на моем контроле, — отмечает Андрей Травников. — Особенность микрорайона состоит в том, что он сформировался на границе двух муниципальных образований, Новосибирска и Новосибирского сельского района, в связи с чем сложилась острая ситуация в оказании социальных услуг. Один из самых острых вопросов — нехватка мест в образовательных учреждениях. Если его не решать, есть риск, что в школе № 51 появится третья смена. Важно, чтобы жители увидели перемены к лучшему. Первые шаги уже сделаны, проблема имеет решение.
Полгода назад глава региона посетил с рабочей поездкой новосибирский микрорайон «Стрижи», где ознакомился с проблемами, мешающими нормальному развитию этой части города. В частности, тогда прозвучал вопрос о школе № 51, которая работает с огромной перегрузкой. Тогда Андрей Травников дал поручение найти пути решения этого непростого вопроса.
— Школа № 51, расположенная на улице Охотской, построена в 1967-м году, и сегодня износ здания составляет 60 процентов, — говорит исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — При проектной наполняемости 575 человек сегодня в ней обучаются 1169 человек. Чтобы выправить ситуацию, необходимо возвести две пристройки, расположенные по торцам основного здания, общей площадью 7 тысяч квадратных метров. В одной из них будут учебные классы, а в другой — актовый зал и библиотека. Проектно-сметная документация выполнена с привлечением внебюджетных средств и уже готова. Общий объем финансирования в ценах 2018 года составляет 351 миллион рублей. Кроме того, необходимо выполнить реконструкцию и капитальный ремонт основного здания. На это потребуется еще около 100 миллионов рублей. Завершить реализацию этого проекта мы планируем к 1 сентября 2019 года.
Сначала будут возведены две пристройки, земельные участки под них уже сформированы, технические условия получены, проектно-сметная документация готова и прошла государственную экспертизу. Таким образом, в октябре-ноябре уже можно выйти на заключение контрактов, отмечает врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Что же касается реконструкции основного здания, то тут контракты планируют заключить в марте.
Если эти сроки будут выдержаны, то строители успеют завершить все необходимые работы к 1 сентября будущего года, считает директор группы компании «Стрижи» Илья Поляков. Причем, пристройки можно будет возводить, не прерывая занятий в школе. Теперь весь вопрос в том, чтобы не позже сентября внести в бюджет необходимые поправки.
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