Президент Курчатовского института и глава республики Башкортостан обсудили вопросы сотрудничества

«Планируется взаимодействие по развитию природоподобных технологий с рядом научных институтов Академии наук Башкортостана, совместные междисциплинарные образовательные программы с Уфимским научным университетом, обмен опытом по созданию междисциплинарного Курчатовского школьного проекта, в котором на сегодня участвует 38 московских школ, и другие вопросы», — сообщили в пресс-службе Курчатовского института.

Кроме того, Рустэм Хамитов осмотрел ряд лабораторий Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий, где ознакомился с исследованиями в области ядерной медицины, генетических технологий, посетил виварий, белковую фабрику, комплекс зондовой и электронной микроскопии. (ео)