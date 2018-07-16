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Президент Курчатовского института и глава республики Башкортостан обсудили вопросы сотрудничества
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Президент Курчатовского института и глава республики Башкортостан обсудили вопросы сотрудничества 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов обсудили вопросы научного сотрудничества.
«Планируется взаимодействие по развитию природоподобных технологий с рядом научных институтов Академии наук Башкортостана, совместные междисциплинарные образовательные программы с Уфимским научным университетом, обмен опытом по созданию междисциплинарного Курчатовского школьного проекта, в котором на сегодня участвует 38 московских школ, и другие вопросы», — сообщили в пресс-службе Курчатовского института.
Кроме того, Рустэм Хамитов осмотрел ряд лабораторий Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий, где ознакомился с исследованиями в области ядерной медицины, генетических технологий, посетил виварий, белковую фабрику, комплекс зондовой и электронной микроскопии. (ео)
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