Последние штрихи: клены, липы и туи высадили родители и ученики у новой школы на ул. Северной

Благоустройство вновь построенной школы № 42 завершается в Вологде . Озеленить прилегающую территорию помогают родители и будущие воспитанники. Накануне вологжане высадили десятки саженцев деревьев и кустарников. Строительные и отделочные работы в здании готовы на 100% — темпы производства на особом контроле Мэра Вологды Сергея Воропанова . Подготовить объект к сдаче к новому учебному году поручил Губернатор области Олег Кувшинников весной на Градостроительном совете.

Каждый шаг строителей также под контролем жителей микрорайона Фрязиново, для отображения результатов проделанной работы они создали группу в социальной сети. Ежедневно там появляются красочные фотоотчеты с пояснениями, которые собирают десятки «лайков». Во всей красе школа запечатлена изнутри и снаружи в разное время суток.

В выходные на зеленых зонах появились клены, липы, спиреи, жимолости, туи и другие деревья и кустарники. В акции по озеленению приняли участие два десятка родителей и будущих первоклашек, а также школьники, которые через два года станут выпускниками.

«Сегодня, после работ по высадке деревьев, родителям и будущим ученикам провели экскурсию по школе, и я с полной уверенность хочу сказать, что нашим детям повезло: школа шикарная, новая, красивая, цифровая и современная», — написала в комментариях вологжанка Виктория Комарова.

Скамейки, урны, тренажеры, детские и спортивные площадки установили строители. Сейчас завершается оборудование пешеходных зон и прилегающих к ним газонов. Полностью строительно-монтажные и отделочные работы завершены в здании школы. В срок, установленный контрактом, строители уложились — готовность обеспечили к 15 июля.

«На данный момент школа готова на 100 процентов. Полностью завершена отделка классов и коридоров. Полностью готово футбольное поле и детская площадка, благоустроена территория. Кроме того, идут поставки мебели. На этой неделе завезут основные партии учебного и компьютерного оборудования, которое будет полностью смонтировано к 1 августа», — написал на своей странице в социальной сети Губернатор области Олег Кувшинников.

Фронт работ получили клининговые компании, кабинеты готовят к установке мебели и оборудования. Оставшиеся шкафы и мебель для административного персонала доставят на этой неделе, также полностью поступит компьютерное оборудование. На следующей неделе поступит учебное оборудование.

Напомним, школу на 1224 места начали возводить в прошлом году. В трехэтажном здании размещены два бассейна, два спортзала и актовый зал. Общая стоимость проекта — порядка 1 млрд 200 млн рублей.

С самого начала и до окончания строительства все работы контролировали специалисты технадзора, эту функцию выполняет Градостроительный центр Вологды. На все отделочные материалы имеются сертификаты качества, контролировалась и технология выполнения каждого вида работ. Генподрядчиком выступила компания «Горстройзаказчик».

«Сегодня акт приемки здания школы подпишет комиссия, в её составе — директор школы, руководители Департамента градостроительства, Градостроительного центра Вологды, генподрядчик. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет подписано после 100%-ной готовности по всем видам работ. Сейчас нет никаких сомнений в том, что школа откроет свои двери 1 сентября. Благодарю за поддержку в реализации планов Губернатора области Олега Кувшинникова», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В преддверии открытия, 27 августа объект посетят власти региона и города. Также в последний летний месяц в школе планируется провести Дни открытых дверей.