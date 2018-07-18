#ехайботай: как Россия вернулась в лидеры Международной математической олимпиады

Не так давно в Румынии закончилась 59-я Международная математическая олимпиада (International Mathematics Opympiad, IMO) — старейшее в мире соревнование по математике среди школьников. В этом году российская сборная впервые с 2010 года смогла вновь стать призером командного зачета, уступив лишь команде США . Чья это заслуга, как проходил отбор в сборную, чего в олимпиаде больше — науки или спорта и почему успех ребят — хороший пример для всех школьников, читайте в материале Indicator.Ru.

Что это такое

Первая Международная математическая олимпиада прошла в 1959 году, тоже в Румынии. В самых первых олимпиадах участвовали школьники только из стран СЭВ (Совета экономической взаимопомощи), однако в дальнейшем география соревнования сильно расширилась (в этом году, например, участвовало 107 стран). Стать страной-участницей можно только по приглашению оргкомитета.

В составе национальной команды может быть не больше шести школьников. Все они должны быть не старше 20 лет и не учиться в вузе. Это требование понятно, ведь в некоторых странах в школе учатся и до 12 класса. Также в сборной должны быть руководитель и заместитель руководителя. Кроме этих людей в делегации от страны могут быть и наблюдатели. Они нужны для того, чтобы помогать проводить олимпиаду — например, проверять задания участников. В нынешней российской делегации суммарно было 19 человек — больше, чем в любой другой. Дело в том, что нашим участникам было важно посмотреть на все происходящее изнутри, разглядеть плюсы и минусы организации, ведь в 2020 году Санкт-Петербург будет принимать 61-ю Международную математическую олимпиаду.

Олимпиада может занимать больше недели, однако самые важные в ней два дня. В каждый из этих дней участникам дают четыре с половиной часа для того, чтобы они решили по три задачи возрастающей сложности. Каждая задача может принести до 7 баллов, то есть суммарно можно заработать 42 балла. В этом году такого абсолютного результата добились лишь два школьника из 594 — Агниджо Банерджи из Великобритании и Джеймс Лин из США.

Интересно, что задачи для школьников пишут представители всех стран-участниц. Каждая из них должна заранее прислать специальному комитету (Problem Selection Committee) шесть задач. Как правило, они посвящены геометрии, алгебре, комбинаторике и теории чисел — то есть тем разделам, которые изучают в школе и не требуют обязательных знаний высшей математики. Более того — комитет отдает предпочтение задачам с простым условием, которое было бы понятно даже неподготовленному ученику.

Получив задачи от всех стран, эксперты должны отсеять те из них, что аналогичны или похожи на задачи прошедших ранее международных или региональных соревнований. Оставшиеся передают для ознакомления руководителям команд. Из этого шорт-листа жюри олимпиады непосредственно перед олимпиадой отбирает шесть задач, которые и будут определять призеров. Руководителям делегаций и тем наблюдателям, что имеют доступ к шорт-листу, запрещено общаться с участниками олимпиады, они обязаны не разглашать содержания задач. Перед олимпиадой все задачи переводятся на более чем 60 языков. На сайте олимпиады можно посмотреть текст всех задач, начиная с 1959 года — можете потренироваться на досуге.

После того, как участники сдали работы, члены делегаций вместе с координаторами от оргкомитета проверяют их и передают итоговые протоколы в жюри. Несмотря на то, что в СМИ в бо́льшей степени освещают итоги соревнования между сборными, на самом деле олимпиада проводится в личном зачете. Обработав протоколы, жюри решает, сколько выдать медалей и по какому баллу будет проходить граница между «золотом», «серебром» и «бронзой». Регламент рекомендует, чтобы общее число медалистов не превышало половину всех участников, а соотношение золотых, серебряных и бронзовых медалей составляло 1:2:3.

Командный зачет — неофициальный, но, тем не менее, довольно важный для математиков. Российская команда выигрывала его дважды (участвовала 27 раз) — в 1999 и 2007 годах, команда СССР — 14 раз (29 участий). Отечественные золотые призеры олимпиады разных годов стали известны и вне ее — в свое время медали получали и знаменитый Григорий Перельман , доказавший гипотезу Пуанкаре, и лауреат премий Филдса и Салема Станислав Смирнов , ту же самую премию Салема получали Федор Назаров и Дмитрий Челкак. Медалистом был и Николай Дуров — брат создателя Вконтакте Павла Дурова , который помогал создавать эту социальную сеть.

Надо что-то менять

После распада Советского Союза сборной России какое-то время удавалось «держать марку» — в серьезной конкуренции с США, Китаем Южной Кореей наша страна постоянно была в призерах и даже дважды выигрывала командный зачет. Однако после 2010 года начался спад — несколько четвертых мест, дважды — восьмое… После 11-го места, которое сборная заняла в 2017 году, из многих СМИ полилась критика — еще бы, такой удачный повод «попиариться» на проблемах отечественного образования. Руководители олимпиадного движения даже задумались, нужно ли вообще России участвовать дальше. Однако в итоге было решено, что все-таки надо, ведь это важно и для страны, и для ребят, для их дальнейшей карьеры.

Вместе с тем было очевидно, что если продолжать участие, то стратегию подготовки надо менять. «Мы до последнего года занимались подготовкой сборной любительски, — рассказывает руководитель московского Центра педагогического мастерства, организатор множества математических олимпиад Иван Ященко. — Это прокатывало 20 лет назад, но перестало работать последние лет десять». Конкуренты начали работать со своими воспитанниками профессионально, как в спорте — не просто учить математике, а серьезно готовить кандидатов индивидуально: «прокачивать» сильные стороны, анализировать слабые, заниматься психологическими вопросами. Для полноценного соперничества к такой подготовке нужно было переходить и отечественной сборной.

«Никакого субъективизма»

Для того, чтобы выработать эту стратегию, собрали несколько совещаний — у помощника президента РФ Андрея Фурсенко , у министра образования и науки Ольги Васильевой … В них участвовали как как известные педагоги, так и победители IMO прошлых лет, ставшие сейчас успешными учеными. На совещаниях выработали новые принципы подготовки. Основным стал четкий и формализованный отбор, правила которого опубликовали в ноябре прошлого года. «Это тоже очень важно, потому что все понимали, что система будет абсолютно прозрачной, — комментирует Иван Ященко. — И дети, и региональные преподаватели знали формулу, по которой будет отобрана команда. Не то, когда нужно как-то „подружиться“ с тренером. Никакого субъективизма».

Согласно этим правилам, для того, чтобы попасть в сборную, нужно было хорошо выступить на пяти олимпиадах — двух тренировочных, которые проходили на зимних сборах в Москве , олимпиаде Romanian Master of Mathematics (кстати, там наша сборная поделила с Венгрией 2-3 место, уступив команде США), Всероссийской олимпиаде школьников и еще одной тренировочной олимпиаде на майских сборах в образовательном центре «Сириус». При этом педагоги понимали, что всякое бывает — например, на одном из этапов сильный участник может провалиться и в сборную не попасть. Но все-таки решили, что четкость отбора важнее.

Вторым главным решением стало объединение усилий лучших педагогов страны. «Мы сели и договорились, что наша задача — поднять сборную России, отбросив в сторону амбиции регионов, амбиции „личных учеников“», — вспоминает Ященко. Ведь если учитель станет готовить всех, то вполне может случиться такая ситуация: его воспитанники в сборную не попадут, а более сильный школьник из другого региона, напротив, попадет, причем благодаря более качественной подготовке, которую он бы не получил у себя дома.

Главой тренерской команды выбрали преподавателя «Президентского физико-математического лицея №239» Кирилла Сухова. Он и сам в 2002 году завоевывал золотую медаль IMO. «Мы выбрали парня, который не почивает на каких-то лаврах, а который воспринял это, что очень важно, как некоторый личный вызов», — хвалит нового тренера Ященко. Сам Кирилл скромно комментирует выбор коллег. «Я ожидал, что буду участвовать в подготовке. Но не ожидал, что предложат возглавить», — говорит он. Но мысли отказаться не было. «От таких предложений не отказываются, особенно если уважаемые тобой люди в тебя верят», — считает Сухов.

В подготовке сборной использовались наработки всех преподавателей. Раньше ребят тренировали лишь на сборах — как правило они проходили зимой, ранней весной, в мае и непосредственно перед олимпиадой — в июне. От этой части подготовки решили не отказываться. Сборы проходили в течение одной-трех недель, и представляли собой занятия с преподавателями, решение задач и их разбор. Некоторые из сборов целиком были посвящены тренировочным олимпиадам.

Новой частью подготовки стали дистанционные задания. Они были двух видов: тематические (несколько задач по определенной теме) и «гробарии». Этим словом школьники называют список очень сложных задач, по уровню сравнимых с последней, самой сложной задачей IMO (этимология термина может восходить к слэнгу участников интеллектуальных игр, в котором «гробом» называют очень сложный вопрос, — прим. Indicator.Ru). После определенного срока, отведенного на решение этих заданий, преподаватели разбирали их — как правило, очно в Москве или Санкт-Петербурге. Для ребят из других городов все разборы записывались на видео и выкладывались Вконтакте.

«Дистанционные задания позволяют держать связь со школьниками в течение года, — рассказывает главный тренер команды Кирилл Сухов. — Тем, которые надо пройти, очень много, а готовить [ребят] только перед олимпиадой — странная затея». Часть тем встречаются только на Всероссийской олимпиаде — например, там есть задания по стереометрии, которых на IMO нет, часть — наоборот, только на международной олимпиаде. Последние в региональных математических кружках не проходят, ведь тренер заинтересован воспитать «второй эшелон», чтобы и эти ребята получили дипломы на Всероссийской олимпиаде. А кандидат в сборную страны на IMO и так получит диплом, поэтому внимания ему уделяют меньше. «Эти задания вполне можно воспринимать как те дополнительные, которые хочет ребенок верхнего уровня, а тренер будет подтягивать остальных», — добавляет Сухов.

Были и не столь серьезные новшества. Все опубликованные Вконтакте новости с прошлой олимпиады ребята, учителя и их родные отмечали хэштегом #мырешаем. Однако поскольку в прошлом году он плохо себя зарекомендовал, решили сменить. Коллективный разум придумал несколько вариантов, из которых в итоге выбрали #ехайботай. По нему можно найти много информации о прошедшей IMO Вконтакте.

После всех стадий очной и дистанционной подготовки к концу мая определился окончательный состав команды. В нее попали Марат Абдрахманов (лицей №31, Челябинск ), Артур Герасименко и Егор Рябов (школа №1239, Москва), Станислав Крымский (лицей ФТШ, Санкт-Петербург), Владимир Петров (ФМЛ №239, Санкт-Петербург) и Сергей Лучинин (Кировский физико-математический лицей). Отборочные результаты ребят по всем олимпиадам можно посмотреть здесь.

Из Трансильвании с любовью

Олимпиада проходила с 3 по 14 июля в городе Клуж-Напока — втором по размеру после Бухареста городе Румынии, который располагается в исторической области Трансильвания. Пока жюри соревнования выбирало задачи из шорт-листа, команду возили по экскурсиям.

8 июля прошло торжественное открытие, а 9-го и 10-го ребятам уже предстояло показать все, к чему их готовили весь год. Несмотря на то, что все сидели максимально далеко друг от друга и каждый решал задачи сам за себя, ребята отмечают, что чувствовали поддержку как сокомандников, так и тренеров. «Было ощущение, что мы команда, чуть ли не единое целое», — комментирует Владимир Петров. Впрочем, как отмечает его сокомандник Станислав Крымский, ребята чувствовали и ответственность за общий результат страны. Немаловажным оказалось и то, что главный тренер команды сам участвовал в IMO — благодаря этому опыту он помогал ребятам справляться и с «нематематическими вещами» на олимпиаде, которые по-разному влияли на участников.

Как и предполагалось, самые сложные задачи шли самыми последними — именно они вызвали у ребят наибольшее затруднение. Третью задачу из россиян полностью (на семь баллов) решил только Марат Абдрахманов, шестую — только Артур Герасименко. За остальные задачи вся сборная получила только семерки.

Результаты российской команды

Участник

Рейтинг

Медаль

Марат Абдрахманов

Золото

Артур Герасименко

Золото

Владимир Петров

Золото

Станислав Крымский

Золото

Егор Рябов

Золото

Сергей Лучинин

Серебро

Еще не зная результатов, главный тренер команды Кирилл Сухов написал на своей странице Вконтакте: «Все ребята поработали хорошо. Они явно не хуже наших футболистов». Но он ошибся. Ребята выступили гораздо лучше: завоевали столько же золотых медалей, сколько и американцы, но уступили им по рейтингу — 201 против 212 баллов, при этом обошли сильную команду КНР (у них 199 баллов).

Топ-10 командного зачета

Страна

Рейтинг

Россия

Тайвань

Республика Корея

Полные результаты можно посмотреть на официальном сайте IMO.

«Результат превысил все самые смелые ожидания, — комментирует Иван Ященко. — Это показывает, что наша математическая система развития талантов достаточно сильна. Мы показали, что если за дело взяться профессионально, то все получается».

Что дальше

Ребята уже выбрали вузы, куда они поступят — даже Владимир Петров, у которого, в отличие от сокомандников, есть еще один год в школе и еще один шанс поучаствовать в IMO. Впрочем, возможно, что даже для выпускников это не последнее подобное соревнование. Среди студентов они тоже проводятся — например, International Mathematics Competitions for University Students (IMC). Российские вузы — в основном МФТИ и СПбГУ — постоянно становятся призерами этих соревнований.

Однако ребята о них пока не задумываются. «Если будет возможность, почему бы и не съездить, — говорит Марат Абдрахманов. — Но это уже далеко не так престижно и не так полезно, чтобы на это издалека загадывать и готовиться к этому».

Спорт vs наука

«Команда», «сборы», «олимпиада» — все эти слова не могут не наводить на мысль о большом спорте, который в IMO удивительным образом сочетается с наукой. С одной стороны — соревновательность: надо решить быстрее, больше, лучше соперников, а с другой стороны — ведь именно решить, а не пробежать, прыгнуть или проплыть. Но одна чаша весов, как часто бывает, перевешивает.

«IMO — это не только математика. Это все-таки спорт, — уверен Иван Ященко. — Конечно, олимпийский принцип — «Главное не победа, главное — участие» — никто не отменял, и для дальнейшей судьбы ученого не так важно, золото у тебя или серебро. Был один крупный математик, который говорил, что если бы в его годы были олимпиады, он вообще не стал бы математиком, потому что он привык решать одну задачу часами, неделями. А на олимпиаде тебе нужно решить три-четыре-пять задач за ограниченное время».

Об этом говорят и сами члены сборной. «Со временем появляется ощущение азарта, — говорит Владимир Петров. — Вообще олимпиадная математика на продвинутом уровне это едва ли не профессиональный спорт». Поэтому в команду, как правило, отбирают ребят со спортивным характером. «У нас были примеры, когда ребята даже отказывались готовиться и говорили: я не спортсмен, мне это не надо (правда, не в этом году), — вспоминает Иван Ященко. — А если человек „вышел на поле“, то надо выкладываться и стремиться всего достичь».

Однако спорт спортом, но не нужно забывать и о популяризации науки среди школьников, о выявлении новых талантов. В первую очередь этому помогает система олимпиад, вершина которой — Всероссийская олимпиада школьников. «Задача Всероссийской олимпиады школьников — это популяризация математики, подъем математики в регионах, выявление талантов — сотнями, — воодушевленно рассказывает Иван Ященко. — Кстати, главный этап олимпиады, с моей точки зрения, на который мы больше всего внимания обращаем в Москве, — это школьный этап. Важно, чтобы во всех школах он проводился».

Группа поддержки

Как и в любом деле, здесь очень важна поддержка — семьи, школы или лицея, тренерского штаба. Ну и, безусловно, важно, чтобы в этом тоже участвовало и государство. Тут велика роль образовательного центра «Сириус», который предоставляет базу для разного уровня сборов. Здесь ребята занимаются, знакомятся с ведущими отечественными учеными, выбирают свой дальнейший путь.

Есть и материальная поддержка: все члены команды, будучи победителями Всероссийской олимпиады школьников, могут написать заявление на президентский грант, который обеспечивает им стипендию размером в 20 тысяч рублей ежемесячно во время всего периода обучения. Есть дополнительные премии и в регионах — даже беднейшие из них могут это организовать, с привлечением либо государственных, либо спонсорских денег.

Обладателей медалей международных олимпиад очень охотно приглашают на работу — естественно, по окончании учебы, предлагают гранты и стипендии. Например, в Исследовательской лаборатории имени П. Л. Чебышева СПбГУ им будет гарантирована стипендия от компаии «Газпром-Нефть» — 17 тысяч рублей в месяц. В Москве же победителю IMO и вовсе предоставляется грант в размере миллиона рублей.

Но есть и вещи, которых не хватает. Кирилл Сухов считает, что нужно популяризовать образ умного школьника. Иван Ященко надеется, что этому как раз должно помочь хорошее выступление ребят в этом году. «Очень важно то, что это хорошие, умные ребята с массой других интересов, не какие-то „ботаники“. Это очень хороший пример. Так же, как успех спортсменов поднимает массовый спорт, благодаря успехам этих ребят, я уверен, и в крупных городах, и в маленьких селах, посмотрев телевизор, почитав репортаж, кто-то займется математикой. И, возможно потом станет не чемпионом, а просто хорошим ученым. Это гораздо важнее».

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