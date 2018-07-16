Новой цифровой реальности посвятят масштабную конференцию в МАИ

Конференция «Новая цифровая реальность: экономика, общество, человек» будет проходить этой осенью в Московском авиационном институте на Соколе. Об этом вуз сообщает на своем официальном сайте.

«Конференция состоится со 2 по 6 октября, — говорится в сообщении. — Ее цель — интеграция специалистов, работающих в области изучения практико-ориентированных философских и научных проблем; перспектив развития цифровой реальности и когнитивных проблем, электронной культуры и искусственного интеллекта, управления и инноватики».

К участию приглашаются учёные, научные сотрудники, преподаватели, студенты и аспиранты высших учебных заведений.

Ознакомиться с направлениями и темами для обсуждения и дискуссий можно на официальном сайте университета.

Для участия в конференции необходимо прислать заявку и тезисы от 4 до 6 страниц на электронный адрес: shokolad2009@mail.ru, kaf517@mai.ru. Телефон для справок: 8 (926) 191-25-72.

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Философское образование». (ео)