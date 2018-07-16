Представитель НИУ «МЭИ» принял участие в конференции Сетевого университета БРИКС в ЮАР 

Начальник управления внешних связей НИУ «МЭИ» Сергей Ширинский принял участие в работе 3-й общей конференции Сетевого университета БРИКС, которая проходила в период с 5 по 7 июля в Южно-Африканской Республике на базе Стелленбосского университета. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— В рамках конференции СУ БРИКС создано шесть тематических групп по актуальным направлениям развития, предполагающих развитие образовательного и научного сотрудничества между университетами всех стран БРИКС. МЭИ ожидаемо вошел в группу «Энергетика» и сразу стал координатором этой международной тематической группы. В рамках МТГ по энергетике МЭИ активно продвигает идеи организации международной академической мобильности и создания совместных образовательных программ на уровне магистратуры, — отметил представитель пресс-службы.
Общие конференции Сетевого университета БРИКС проводятся ежегодно в стране, возглавляющей БРИКС в текущем году. В 2017 году конференция проходила в Китае. Организацией работы 3-й общей конференции СУ БРИКС занималось Министерство высшего образования ЮАР и Департамент высшего образования и подготовки кадров страны. (мю)