В Севастополе назначен новый глава департамента образования 

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил руководителем городского департамента образования Игоря Белозерова, ранее работавшего заместителем министра образования и науки Республики Удмуртия.
Напомним, после скандала с отравлением детей в лагере Ласпи экс-директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков подал в отставку. Его обязанности исполняла бывший замдиректора Светлана Кириленко.
Сегодня на аппаратном совещании в правительстве вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов сообщил, что Кириленко уехала из Севастополя. Поэтому возглавить департамент предложили Белозерову.
— Игорь Белозеров прошел путь в сфере образования от учителя, директора школы до замминистра субъекта РФ, — сказал Кривов. — 10 лет был заместителем министра образования Удмуртии. Для него ничего незнакомого в этой области нет.
Справка «РГ»
Игорь Белозеров родился 30 июня 1960 года в Омске. В 1983 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «география». Кандидат педагогических наук. С 1986 года работал учителем географии средней школы №22 в Ижевске. С 1988 стал директором ижевской школы №35. С 1994 по 2005 год работал в системе народного образования Удмуртской Республики. В 2005 возглавил управление лицензирования и государственной аккредитации министерства образования и науки Удмуртской Республики, а в 2008 занял должность заместителя министра в этом органе власти.