«Первоклассным читателям» посвятят выездные лекции сотрудники библиотеки Коптева

Специалисты библиотеки № 46, расположенной в районе Коптево, в сентябре ко Дню знаний проведут несколько выездных лекций в школах.

«Сотрудники посетят районные школы и проведут для первоклассников интерактивную программу в рамках акции «Первоклассный читатель». В ходе мероприятия ребята узнают, что книга — самый главный помощник в учебе. Да и не только в учебе, но и в жизни», — говорится в сообщении на портале Централизованной библиотечной системы САО.