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«Первоклассным читателям» посвятят выездные лекции сотрудники библиотеки Коптева
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«Первоклассным читателям» посвятят выездные лекции сотрудники библиотеки Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Специалисты библиотеки № 46, расположенной в районе Коптево, в сентябре ко Дню знаний проведут несколько выездных лекций в школах.
«Сотрудники посетят районные школы и проведут для первоклассников интерактивную программу в рамках акции «Первоклассный читатель». В ходе мероприятия ребята узнают, что книга — самый главный помощник в учебе. Да и не только в учебе, но и в жизни», — говорится в сообщении на портале Централизованной библиотечной системы САО.
Также малыши познакомятся с творчеством Ивана Сурикова, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению книжной закладки. (ео)
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