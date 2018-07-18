Глава Миннауки: российскую науку надо развивать вместе с индустриальными партнерами

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Науку в России надо развивать в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами, заявил в среду министр высшего образования и науки России Михаил Котюков на расширенном заседании Совета ректоров России.

"Развитие науки — это действительно амбициозная задача, и мы понимаем, что за счет государственных денег это сделать невозможно. В области государственного финансирования научных исследований Россия сейчас и так в числе мировых стран-лидеров. Мы думаем о тесном сотрудничестве с индустрией для того, чтобы привлекать ресурсы, в том числе и для развития науки в университетах", — сказал министр.

Котюков отметил, что одной из форм сотрудничества с индустриальными партнерами могут стать открытые исследовательские проекты.