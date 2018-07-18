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Глава Миннауки: российскую науку надо развивать вместе с индустриальными партнерами
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Глава Миннауки: российскую науку надо развивать вместе с индустриальными партнерами 

ТАСС 27 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Науку в России надо развивать в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами, заявил в среду министр высшего образования и науки России Михаил Котюков на расширенном заседании Совета ректоров России.
"Развитие науки — это действительно амбициозная задача, и мы понимаем, что за счет государственных денег это сделать невозможно. В области государственного финансирования научных исследований Россия сейчас и так в числе мировых стран-лидеров. Мы думаем о тесном сотрудничестве с индустрией для того, чтобы привлекать ресурсы, в том числе и для развития науки в университетах", — сказал министр.
Котюков отметил, что одной из форм сотрудничества с индустриальными партнерами могут стать открытые исследовательские проекты.
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