Где научить ребенка яхтингу: 5 лучших парусных школ Подмосковья

Рассказываем о пяти самых востребованных парусных школах московского региона, где из детей готовы сделать настоящих морских волчат, научив ставить парус, мастерски вязать узлы и, конечно, уворачиваться от коварного гика.

Откладывать знакомство с парусом не стоит, уже в 8–9 лет ребенок вполне может управлять маленькой яхтой «Оптимист», на которой и проходят обучение начинающие яхтсмены.

И, кстати, британский яхтсмен Майкл Перхэм в 14 лет уже пересекал Атлантику.

Не останутся в стороне и родители, для них парусная школа — это отличная возможность проводить больше времени со своим ребенком, тем более в летний период занятия проходят от трех до пяти раз в неделю.

С берега им предстоит пристально следить за успехами ребенка, держа наготове термос с горячим чаем, а при желании можно переместиться и на собственную лодку. Ну и, конечно, они будут с замиранием сердца ждать будущих выходов на воду всей семьей.

Парусная школа «ПИРогово»

Одно из самых комфортных мест в Подмосковье , где подрастающее поколение учат виртуозному владению яхтенным мастерством, — это парусная школа курорта «ПИРогово». За каждым из начинающих спортсменов здесь закрепляется своя яхта (всего их в школе 36), на которой он и будет покорять просторы Клязьминского водохранилища (курорт расположен на его северном берегу).

Школа работает уже более 10 лет, за это время обучение в ней уже прошли 165 детей. Репутация у «ПИРогово» более чем солидная: учащиеся школы имеют право выступать на чемпионатах страны среди взрослых и успешно сражаются с чемпионами Европы и членами олимпийской сборной.

Обучение парусному спорту проводится в двух группах в зависимости от возраста и подготовки ребенка (первая включает детей с 9 до 11 лет, вторая — с 11 до 15 лет).

Прием в школу ведется с 7 лет, однако малышей к воде допускают не сразу и сначала тренируют на берегу,

ведь главное — это безопасность учеников, уверены в «ПИРогово».

Стандартный учебный день начинается в 10 утра и заканчивается у старшей группы ближе к 16 часам, а малыши бывают свободны уже к обеду.

С мая по сентябрь, то есть на протяжении всего летнего сезона, школа работает в режиме дневного лагеря, и самые увлеченные парусом дети могут заниматься 5–6 раз в неделю.

Зимой учебу не прекращают — будущих яхтсменов тренируют на виртуальных тренажерах.

И, конечно, не забывают о такелажном деле и уходе за яхтами.

Кроме того, в круглогодичную подготовку входят каток и хоккей, лыжные соревнования на хорошей трассе и масса других спортивных мероприятий. Однако при этом продолжается и работа с яхтами в теплом эллинге.

Скучно в школе точно не будет: помимо самих занятий, за лето в «ПИРогово» проходит около 30 спортивных мероприятий и регат, на которые съезжаются яхтсмены со всей страны.

В ежегодной регате «Папа, мама, я» ждут не только начинающих яхтсменов, но и увлеченных парусом родителей.

Кстати, для желающих провести на курорте несколько дней и вволю походить вместе с детьми под парусом предусмотрены уютные гостевые домики. Более того, в парусной школе ждут для занятий и взрослых.

Многие родители, глядя на своих увлеченных детей, сами начинают брать уроки управления парусной яхтой. И впоследствии, получая права, принимают участие во взрослых соревнованиях на Клязьминском водохранилище и начинают ходить вместе с детьми в морских акваториях.

Стоимость обучения детей в парусной школе составляет 7 000 рублей в месяц.

Тратиться на спецодежду при этом не придется — юных яхтсменов обеспечат всем необходимым снаряжением для выхода на воду. Единственное, что советуют в «ПИРогово», записываться в школу нужно заранее, желательно до начала летнего сезона.

Адрес:Московская область, Мытищинский район, пос. Клязьминское водохранилище, 3а.

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Парусная школа «Водник»

Парусная школа при яхт-клубе «Водник» в городе Долгопрудный остается одной из самых старых площадок для обучения парусному делу. Основанная еще в 40-х годах прошлого века, она получила статус спортивной школы олимпийского резерва и даже была признана лучшей в СССР.

Марку держат и сегодня — воспитанники «Водника» входят в состав молодежной сборной России по парусному спорту.

Новичкам здесь предложат пройти курс теории, правда, довольно короткий, зачастую на воду ученики выходят уже на второй день обучения.

Летом занятия здесь проходят 5 дней в неделю с 10 утра до 17 вечера.

Важно помнить, что для поступающих установлены достаточно жесткие возрастные ограничения — обучать яхтенному делу здесь готовы лишь детей не старше 12 лет. К тому же в школе достаточно большие группы — сейчас здесь занимается 21 человек в возрасте от 5 до 12 лет.

Новичкам здесь всегда рады, правда, советуют приступать к занятиям в апреле, в крайнем случае в мае.

Стоимость обучения в школе составляет 6 000 рублей в месяц, также ежедневно придется платить 120 рублей за обед.

Оборудование и снаряжение дополнительно покупать не потребуется, по крайней мере, пока речь не заходит об участии в профессиональных гонках, тогда уже стоит задуматься о приобретении не только своего паруса, но и, возможно, лодки.

Адрес:Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Набережная, 24.

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Спортивная школа олимпийского резерва «Хлебниково»

Мечтаете вырастить в семье будущего чемпиона по парусному спорту? Значит, стоит присмотреться к школе «Хлебниково», именно здесь начинал карьеру бронзовый призер первенства мира в классе «Финн» Аркадий Кистанов

Богатой историей может похвастаться и само учреждение.

Школа продолжает традиции Центрального водно-моторного клуба им. Баранова, появившегося еще в 1937 году.

Школа расположена в акватории Клязьминского водохранилища в деревне Новоалександрово (12 км от МКАД по Дмитровскому шоссе).

Здесь ждут как начинающих яхтсменов, так и спортсменов с опытом, правда, сначала ученики проходят тест на умение плавать и общую физподготовку, чтобы наверняка справиться с завалом мачты, да и просто поставить парус.

Школа «Хлебниково» подчиняется Москомспорту и находится на бюджетном финансировании, поэтому занятия будут бесплатными.

На этом, впрочем, очевидные плюсы заканчиваются. Принимают в школу только с 9 лет, тренировки проходят в довольно больших группах — до 25 человек, а за частые пропуски из школы отчисляют.

Кстати, на обучение попасть непросто, сейчас в «Хлебниково» уже нет свободных мест, и всем желающим предлагают перезвонить в августе.

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Детско-юношеская парусная школа «Ковчег»

Будущих яхтсменов, пока еще не знакомых с парусным спортом, ждут в школе «Ковчег» на Клязьме, расположенной на территории яхт-клуба «Орешка». Любой ребенок может научиться ходить под парусом, считают преподаватели, готовые подтвердить это на практике. Тренировки здесь начинаются с конца мая и длятся на протяжении летних каникул.

В школу готовы принять детей с 7 лет, но будут рады и 15-летним будущим яхтсменам. Жесткого отбора для новичков при поступлении нет, за исключением разве что умения плавать. Первого спуска на воду бояться тоже не стоит — с начинающими спортсменами занимаются в акватории Ореховой бухты, скрытой от сильных ветров.

Основные занятия проходят в группе, тренироваться можно все будние дни, за исключением понедельника.

Обычно учащихся делят на два потока: первые постигают азы яхтенного дела по вторникам и четвергам, вторые — по средам и пятницам.

Впрочем, при желании можно отдавать парусному делу и четыре дня в неделю. Занятия, которые начинаются в 10 утра, длятся около семи часов с перерывом на обед. Выходные в школе приберегли для индивидуальных тренировок, занятия с тренером обычно длятся около двух часов.

Стоимость группового занятия на яхте «Оптимист» составляет 1 000 рублей, занятия с инструктором — 3 000 рублей. Также в начале сезона предусмотрен единовременный взнос в размере 1 500 рублей на технические нужды клуба.

Адрес:Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. Ореховая, яхт-клуб «Орешка».

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Парусная школа «Зеленый мыс»

Еще один водоем, где дети могут попробовать свои силы в яхтинге, — это Пестовское водохранилище. Парусному делу всех желающих учат в школе «Зеленый мыс», открытой на территории одноименного коттеджного поселка.

Преимуществом школы остается относительно новый флот: «Зеленый мыс» работает с 2012 года.

Кроме того, за счет грантов Росмолодежи и Фонда президентских грантов было проведено обновление флота.

Поселок расположен в 20 км от МКАД по Дмитровскому шоссе вблизи деревни Подольниха. И ездить туда будущим яхтсменам приходится часто — заниматься в школе советуют минимум три раза в неделю.

Жестких ограничений по возрасту здесь нет: в школе занимаются ученики как 6, так и 14 лет.

Стоимость одного занятия в группе составляет 1 500 рублей, есть и возможность индивидуального обучения с тренером. Школа работает круглый год, зимой маленьких яхтсменов развлекают, помимо всего прочего, фитнесом и хоккеем.

Кстати, занимающиеся круглый год ученики платят меньше, стоимость месячного обучения составляет 8 000 рублей.

Дополнительной экипировки, по крайней мере, на первом этапе, не потребуется. Максимум, чем можно ограничиться, — это набор сухой одежды.

Впрочем, если речь идет о занятиях в демисезонный период, то без гидрокостюма уже не обойтись.

Адрес:Московская область, Мытищинский район, д. Подольниха, ул. Луговая, 13.

Подробности на сайте

Ну и напоследок дадим пару советов. Перед началом обучения стоит провести с ребенком пробное занятие, в большинстве школ они бесплатны. Выбирая школу, предпочтение стоит отдавать групповому формату, причем не из-за высокой стоимости индивидуальных тренировок с инструктором.

Если у ребенка не будет возможности соревноваться со сверстниками, занятия могут показаться ему слишком скучными.

Экипировку, по крайней мере, для начинающего яхтсмена, проще всего подбирать в спортивных магазинах в специальных отделах парусного спорта. Там найдутся не только специальная обувь и перчатки, но и гидрокостюм, хотя для первых занятий можно обойтись просто непромокаемой одеждой и сухой сменкой.

Перед началом обучения рекомендуется заранее познакомиться с онлайн-курсами парусного дела в интернете — в этом случае будущего покорителя большой воды не смутят ни гика-шкот, ни уж тем более шкаторина.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!