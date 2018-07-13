Ингушетии необходимо около 8 млрд рублей для 100% обеспечения местами в детсадах

МАГАС , 13 июля. / ТАСС /. Ингушетии необходимо около 8 млрд рублей для достижения 100% доступности дошкольного образования. Добиться абсолютного показателя можно за счет создания 9 тыс. мест в детских садах, сообщил на совещании с кабмином республики по социально-экономическому развитию региона при председательстве полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова, председатель ингушского правительства Руслан Гагиев

"Для достижения 100% доступности дошкольного образования необходимо создание 9 тысяч мест в детских садах. На это потребуется около 7-8 млрд рублей, выделение которых из республиканского бюджета не представляется возможным", — сообщил Гагиев.

По его словам, с 2008 года уровень обеспеченности местами в детсадах в республике увеличился в пять раз, но достигнутый показатель все равно ниже, чем в других регионах СКФО.

"Показатель охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет всего 35 процентов. Здесь необходимо отметить, что в 2008 году этот показатель составлял 7 процентов. Таким образом, с одной стороны цифры свидетельствуют о большом объеме работы, проведенной по повышению доступности дошкольного образования, с другой стороны показатель стопроцентной доступности дошкольного образования не достигнут", — сказал председатель правительства.