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Ингушетии необходимо около 8 млрд рублей для 100% обеспечения местами в детсадах
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Ингушетии необходимо около 8 млрд рублей для 100% обеспечения местами в детсадах 

ТАСС 4 часа назад
МАГАС, 13 июля. /ТАСС/. Ингушетии необходимо около 8 млрд рублей для достижения 100% доступности дошкольного образования. Добиться абсолютного показателя можно за счет создания 9 тыс. мест в детских садах, сообщил на совещании с кабмином республики по социально-экономическому развитию региона при председательстве полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова, председатель ингушского правительства Руслан Гагиев.
"Для достижения 100% доступности дошкольного образования необходимо создание 9 тысяч мест в детских садах. На это потребуется около 7-8 млрд рублей, выделение которых из республиканского бюджета не представляется возможным", — сообщил Гагиев.
По его словам, с 2008 года уровень обеспеченности местами в детсадах в республике увеличился в пять раз, но достигнутый показатель все равно ниже, чем в других регионах СКФО.
"Показатель охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет всего 35 процентов. Здесь необходимо отметить, что в 2008 году этот показатель составлял 7 процентов. Таким образом, с одной стороны цифры свидетельствуют о большом объеме работы, проведенной по повышению доступности дошкольного образования, с другой стороны показатель стопроцентной доступности дошкольного образования не достигнут", — сказал председатель правительства.
Ранее минобрнауки региона сообщало, что в планы на 2018 год входит строительство четырех объектов дошкольного образования на 880 мест. В течение пяти лет власти Ингушетии обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом в очереди в дошкольные образовательные организации остаются более 8 тыс. детей.
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