Более 30 школьников записались в кадетские классы в школе №2122

Фото: официальный сайт школы №2122

В кадетские классы образовательного комплекса «Школа №2122» городского округа Щербинка записались более 30 учеников. Об этом сообщили 13 июля.

— Мы продолжаем набор детей на участие в кадетской программе. Особенно ждем ребят, которые пойдут в 10 класс. Уже заявки подали 12 человек. Кроме этого, мы набираем новый 7 класс, в который записались 30 детей, — сообщил исполняющий обязанности заместителя директора образовательного комплекса «Школа №2122» Михаил Кольцов.

Он добавил, что принимаются ученики, годные по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта.

Прием заявлений и документов кандидатов на поступление в кадетский класс образовательного комплекса «Школа №2122» проводится по вторникам и четвергам с 9:30 до 17:30 до 1 августа 2018 года по адресу: улица Авиаторов, дом №9.