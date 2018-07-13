Русский язык визуализируют в игрушках 

Институт Пушкина и Национальная ассоциация игрушечников России договорились о совместном проекте.
Можно ли визуализировать русский язык посредством игр и игрушек? Поиск ответа на этот вопрос — предмет совместной работы Государственного института русского языка имени Пушкина и Национальной ассоциации игрушечников России. Если у этой непростой и достаточно амбициозной задачи найдется решение, русский язык будет проще и интереснее изучать как в России, так и за рубежом, а у российских производителей игр и игрушек появятся новые торговые партнеры. «Именно Институт Пушкина занимается популяризацией русского языка во всем мире. Когда мы говорим об изучении русского языка детьми, мы всегда должны помнить, что детство — это, прежде всего, игра. И овладение русским языком в этом возрасте будет максимально успешным, интересным, полезным в игре. Кроме того, каждая игра и игрушка обязательно предполагает речевое сопровождение — и сами инструкции, и сопровождение в виде потешек, песен, стихов. Такой синтез игры и русского языка будет на пользу и для тех, кто разрабатывает новые методики преподавания русского языка, и для тех, кто русский язык изучает, — отметила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.