Студенты в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина получили возможность увидеть собственными глазами ход работы научной лаборатории 

Магистранты Горного университета г. Леобен побывали на объектах кафедры литологии; технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности; бурения нефтяных и газовых скважин; переработки нефти.
Организаторами образовательной экскурсии от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина выступили проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок, д.х.н. Михаил Силин и начальник отдела информационных Интернет-ресурсов, заместитель заведующего кафедрой (базовой) моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений по учебной работе Екатерина Егорова. Организаторами от ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» являлись начальник Отдела по подготовке и обучению персонала, заместитель заведующего кафедрой инновационного менеджмента по учебной работе, профессор, д.э.н. Ирина Андронова и ведущий специалист Отдела по подготовке и обучению персонала, доцент кафедры инновационного менеджмента, к.э.н. Юлия Бачинина. В ходе экскурсии студенты ознакомились с высокотехнологичным оборудованием, используемым в сфере Нефти-газовой промышленности и получили возможность своими глазами наблюдать за ходом экспериментов и за процессом их организации. Учащиеся вынесли для себя большое количество информации из наблюдаемого ими хода исследования. Также они имели возможность задать интересующие их вопросы ведущим ученым Губкинского университета. По окончании мероприятия магистранты Горного университета г. Леобен и студенты базовых кафедр ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» отметили важность проведения данных мероприятий с целью ознакомления студентов с их дальнейшей деятельностью и поблагодарили организаторов экскурсии за полученный опыт.