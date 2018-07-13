Школьникам рассказали все тонкости профессии нефтяника

С 25 по 29 июня 2018 года Губкинский университет вместе с образовательным комплексом «Юго-Запад» провели для учащихся средних классов летнюю школу «Хочу Быть Инженером».

В Первый день, преподаватели рассказывали об экологии и робототехнике, лекция проходила в ОК «Юго-Запад». Ученикам школы было предложено изготовить «умный» полимерный материал, который может растекаться в покое и затвердевает, если их ударить, так же школьники изучили освещенность кабинетов, нарисовав изолинии. В ходе занятия обучающиеся собрали из резисторов электронную плату.

Темой для второго дня стала геология и проходила в стенах Губкинского университета. Преподаватели университета объясняли школьникам, что такое геология и минералогия. После чего были организованы экскурсии по лабораториям, в ходе которых ученики ознакомились с образцами кернов, кристаллов и минералов, изучили мир бактерий и узнали о возможных путях происхождения нефти.

Третий день стал «Днем нефтяника». Ученики школы узнали, что таит в себе сложный мир добычи нефти, посетив единственный в мире Центр Морского бурения, позволяющий в онлайн-режиме получать техническую и видеоинформацию с реальных морских платформ. В Центре были представлены точные макеты морских судов, а также тренажеры бурения скважин и разработки нефтяных месторождений. Студенты старших курсов университета провели для обучающихся Школы мастер-класс по изучению пород, после которого состоялась командная игра «Пик добычи нефти».