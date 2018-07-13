Школьникам рассказали все тонкости профессии нефтяника 

С 25 по 29 июня 2018 года Губкинский университет вместе с образовательным комплексом «Юго-Запад» провели для учащихся средних классов летнюю школу «Хочу Быть Инженером».
В Первый день, преподаватели рассказывали об экологии и робототехнике, лекция проходила в ОК «Юго-Запад». Ученикам школы было предложено изготовить «умный» полимерный материал, который может растекаться в покое и затвердевает, если их ударить, так же школьники изучили освещенность кабинетов, нарисовав изолинии. В ходе занятия обучающиеся собрали из резисторов электронную плату.
Темой для второго дня стала геология и проходила в стенах Губкинского университета. Преподаватели университета объясняли школьникам, что такое геология и минералогия. После чего были организованы экскурсии по лабораториям, в ходе которых ученики ознакомились с образцами кернов, кристаллов и минералов, изучили мир бактерий и узнали о возможных путях происхождения нефти.
Третий день стал «Днем нефтяника». Ученики школы узнали, что таит в себе сложный мир добычи нефти, посетив единственный в мире Центр Морского бурения, позволяющий в онлайн-режиме получать техническую и видеоинформацию с реальных морских платформ. В Центре были представлены точные макеты морских судов, а также тренажеры бурения скважин и разработки нефтяных месторождений. Студенты старших курсов университета провели для обучающихся Школы мастер-класс по изучению пород, после которого состоялась командная игра «Пик добычи нефти».
Четвертый день Школы проходил на территории факультета химической технологии и экологии Губкинского университета. В Музее нефти имени С. С. Наметкина ученики школы познакомились с историей развития нефтяного дела в России и узнали о вкладе российских ученых в исследования нефти и развитие производств. Затем уже в лаборатории под присмотром опытных специалистов учащиеся провели перегонку настоящей нефти и получили из нефти бензин, керосин и газойль. Последний день был посвящен 3D моделированию и прошел в Образовательном комплексе «Юго-Запад». Участники Школы научились работать в программе по 3D-моделированию, в которой они сначала построили трехмерную модель, а затем запустили ее на печать. После чего ученики изучили композитные материалы. В заключении обучения состоялось торжественное вручение дипломов и памятных подарков. Летняя школа состоялась благодаря поддержке руководства Губкинского университета и ОК «Юго-Запад» и активному участию преподавателей: Владимира Кошелева, Сергея Мадилова, Ларисы Колесниковой, Виктории Тригуб, Ольги Стоколос, Анны Сушковой, Людмилы Ивановой.