В Приокском районе заложили фундамент новой школы

Работы по закладке фундамента новой школы завершаются в жилом комплексе «Цветы» Приокского района. В ближайшее время подрядная организация приступит к возведению перекрытий и перегородок. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, новая школа будет рассчитана на 1500 учеников. На строительство выделен 1 млн рублей из городского бюджета и 78,7 млн рублей — из областного. Работы начались в феврале текущего года.

По данным управления по работе со СМИ, школа будет четырехэтажной, с двумя спортивными залами и одним актовым на 400 мест. Также в учебном заведении появится лингафонный кабинет для изучения иностранных языков и компьютерные классы. Также предполагается, что на территории школы будет собственный стадион.

Как отметил исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов , который проинспектировал ход работ сегодня, 13 июля, в настоящее время погода позволяет вести строительство круглосуточно без потери качества.

«В «Цветах» введено в эксплуатацию более 25 многоэтажных домов и сейчас на очереди еще шесть, в связи с чем есть серьезная потребность в школе с максимальным количеством учебных мест, поэтому мы и ведем активное строительство объекта», — сказал Шатилов.

Напомним, новую школу также планируется построить в Ардатове.

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода