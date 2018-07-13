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На форуме «Город образования» в августе представят «Московскую электронную школу»
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На форуме «Город образования» в августе представят «Московскую электронную школу» 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
На площадке форума «Город образования», открытие которого состоится в столице 30 августа, представят проект «Московская электронная школа» (МЭШ) — это образовательная платформа, разработанная для комфортного и эффективного применения цифровых учебных ресурсов, а также организации учебной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.
«Весь арсенал уникальных наработок МЭШ разместится на 300 квадратных метрах экспозиции — при этом посетители форума получат не просто обзор широкого спектра проблем, решенных новым форматом школьного образования, но и смогут погрузиться в детали через мастер-классы и интерактивные формы работы стенда», — отмечается в сообщении.
«Город образования» представит регионам России и зарубежным гостям «Московскую электронною школу» как уникальное сочетание традиционной школы и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. Сегодня любой московский школьник, его родители и педагоги столичных школ могут стать проводниками технологии МЭШ — и рассказать, как цифровое образование повлияло на качество повседневной жизни.
«На сегодняшний день ресурсами Московской электронной школы активно пользуются свыше 2,5 миллионов жителей города — родителей, учащихся, учителей. Им доступно более 250 электронных учебников по всем предметам школьной программы, более 45 тысяч тестовых заданий и 22 тысячи сценариев уроков, которые обеспечивают всю учебную программу с 1 по 11 класс», — уточняется в материале.
Школьной программой МЭШ не ограничивается: учителя Москвы подготовили более 480 учебных пособий на материалах о родном городе, которые включают в себя как развивающие задания, так и полезную информацию о столичном мегаполисе, его истории, архитектуре, культуре, организации транспортного сообщения и планах по развитию города. Более 8 тысяч образовательных приложений — это игры, тесты, развивающие программы, виртуальные лаборатории, разработанные индивидуальными разработчиками и крупными ИТ-компаниями.
Московский международный форум «Город образования» является крупнейшей коммуникационной и выставочной площадкой, демонстрирующей практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования. В 2018 году форум пройдет во второй раз, как ожидается, на него съедутся представители более 50 стран, отечественные и международные эксперты.
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