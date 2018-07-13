Диплом с отличием в этом году получили 600 выпускников РАНХиГС

«Очень приятно сегодня присутствовать в этой необыкновенно позитивной и счастливой аудитории. Бесшабашная веселая студенческая жизнь заканчивается, наступает серьезное время. 600 отличников присутствуют в сегодняшней аудитории и получают дипломы. Мне очень хочется надеяться на то, что вы будете востребованы и успешны», — сообщила Т. Голикова.

Она также отметила, что всего в этом году вузы России закончили более 1 млн студентов.

«455 тыс. человек закончили бюджетные места. РАНХиГС сделала свой, достаточно существенный, вклад в эти цифры — 14 тыс. 912 ребят по всей стране, более 2 тыс. — это отличники», — добавила Т. Голикова.