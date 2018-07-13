В Мурманске учительницу уволили за комментарий в соцсети «ВКонтакте»

Мурманске учительница истории лишилась работы после того, как оставила комментарий в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщают ее бывшие ученики.

По их данным, личное мнение, высказанное преподавателем истории из мурманской гимназии N3 Светланой Корнауховой, не понравилось руководству учебного заведения. «В июне 2018 года Светлану Борисовну оповестили о сокращении», — рассказывает ее бывшая ученица Арина Антохина на своей

странице

в соцсети.

По ее словам, поводом для увольнения стал оставленный учительницей комментарий к фотографии юнармейцев, получающих награду за патриотическую работу. В нем Корнаухова, по словам Антохиной, «посетовала, что заслуги обычных школьников, которые этим занимаются из года в год, администрация никогда не отмечала».

Антохина сообщила, что сейчас коллеги и бывшие ученики готовят обращение к главе администрации Мурманска Андрею Сысоеву . Они отмечают, что уволенная учительница — отличный специалист, и рассчитывают, что Сысоев сможет отменить ее увольнение.

Отметим, что недавно похожая история произошла

Педагог позировала в закрытом купальнике в стиле пин-ап в рекламе для магазина верхней одежды. Один из снимков появился в публикации в прессе о модельном агентстве.

В школе посчитали участие учительницы в такой рекламной фотосессии возмутительным. После этого Попова лишилась работы.

История получила широкий резонанс. В поддержку учительницы российские педагоги запустили флешмоб и стали выкладывать в Сеть свои фотографии в купальниках под хэштегом #УчителяТожеЛюди.

После этого чиновники пошли на попятный. В министерстве образования области

заявили, что учительнице разрешили вернуться на работу в ту же школу.