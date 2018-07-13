Ещё
Сотрудники вологодских IT-компаний стали наставниками для студентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники вологодских IT-компаний стали наставниками для студентов 

Вологда.рф 6 часов назад
Фото: Вологда.рф
Как работает система наставничества в IT-компаниях Вологды проверили специалисты. Они пообщались с теми, кто берет под крыло студентов, а также с теми, кто после окончания учебы претендует на рабочее место.
Проверку провели представители общественной организации «Созидание». Они побывали в компаниях, в которых проходят летнюю практику студенты технических специальностей: R-Style Softlab и СберТех. Обе организации плотно работают со школьниками и студентами, устраивают профориентационные мастер-классы, дни открытых дверей, выступают партнерами конференций по информационным технологиям, участвуют в работе выпускных экзаменационных комиссий.
«Мы провели беседы с пятью наставниками и двадцатью студентами. Как результат подготовим видео-интервью со студентами, проходящими практику, и наставниками, где они делятся впечатлениями, опытом, советами. Видео опубликуем в социальных сетях, чтобы лучшие практики сделать доступными для тиражирования в других фирмах. Видео также будут полезны школьникам, которые стоят перед выбором будущей профессии», — рассказал председатель общественной организации «Созидание» Павел Горбунов.
Система наставничества работает четко: за студентами закрепляются кураторы, которые дают задания, контролируют их выполнение, знакомят с корпоративными технологиями разработки, тестирования и документирования программных продуктов. Кроме производственных вопросов наставник помогает пройти социальную адаптацию в коллективе, а в итоге становится руководителем нового члена команды.
Вологда.рф: последние новости
14 выпускников Вологды написали ЕГЭ на 100 баллов Детско-юношеский центр «Единство» обрел новый адрес Жители Памира приехали поступать в Вологодский госуниверситет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину87
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс48
От Москвы останется мокрое место38
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве27
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина333
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение