Сотрудники вологодских IT-компаний стали наставниками для студентов

Как работает система наставничества в IT-компаниях Вологды проверили специалисты. Они пообщались с теми, кто берет под крыло студентов, а также с теми, кто после окончания учебы претендует на рабочее место.

Проверку провели представители общественной организации «Созидание». Они побывали в компаниях, в которых проходят летнюю практику студенты технических специальностей: R-Style Softlab и СберТех. Обе организации плотно работают со школьниками и студентами, устраивают профориентационные мастер-классы, дни открытых дверей, выступают партнерами конференций по информационным технологиям, участвуют в работе выпускных экзаменационных комиссий.

«Мы провели беседы с пятью наставниками и двадцатью студентами. Как результат подготовим видео-интервью со студентами, проходящими практику, и наставниками, где они делятся впечатлениями, опытом, советами. Видео опубликуем в социальных сетях, чтобы лучшие практики сделать доступными для тиражирования в других фирмах. Видео также будут полезны школьникам, которые стоят перед выбором будущей профессии», — рассказал председатель общественной организации «Созидание» Павел Горбунов

Система наставничества работает четко: за студентами закрепляются кураторы, которые дают задания, контролируют их выполнение, знакомят с корпоративными технологиями разработки, тестирования и документирования программных продуктов. Кроме производственных вопросов наставник помогает пройти социальную адаптацию в коллективе, а в итоге становится руководителем нового члена команды.