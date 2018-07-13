Число стобалльных результатов по ЕГЭ увеличилось почти вдвое за четыре года

В 2018 году было зафиксировано 6136 стобалльных результата по ЕГЭ. Четыре года назад, в 2014 году, их было 3703. При этом число участников ЕГЭ в основной период в эти годы было почти одинаковым: в 2018 году его сдавали более 670 тыс. человек, а в 2014 году — более 685 тыс. человек. Такие данные RT предоставили в Рособрнадзоре

При этом в три раза выросло число тех, кто сдал и русский, и математику на сто баллов. В 2018 году это сделали девять человек, в 2014 году — трое.

Также в ведомстве рассказали, по каким ЕГЭ в эти годы было зафиксировано больше всего стобалльников.

На первом месте русский язык (3722 человек —2018 год, 2391 человек — 2014 год). Далее идёт химия (634 человек — 2018 год, 488 человек — 2014 год). Замыкает тройку литература (599 человек — 2018 год, 209 человек — 2014 год). Следом — физика (255 человек — 2018 год, 144 человек — 2014 год).

Замыкает пятёрку в 2018 году предмет информатика и ИКТ — 254 стобалльных результата. Четыре года это место занимала биология, которую на высший балл написали 108 человек.