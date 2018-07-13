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Иностранцы приехали в Омск изучать русский язык
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Иностранцы приехали в Омск изучать русский язык 

АиФ-Омск 7 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В летние языковые школы ведущих омских вузов приехали студенты разных стран мира. В июле и августе они будут изучать русский язык, историю и культуру России
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, группы из Ирака и Китая будут заниматься в Омском государственном университете путей сообщения.
С 4 по 27 июля и со 2 августа по 17 августа в ОмГУ им. Достоевского учат язык граждане Словении, Сербии, Польши, Франции, Китая, США, а ОмГПУ по программе обмена примет студентов из Германии, Австрии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Испании, Японии и других стран. Помимо погружения в языковую среду, иностранцев ждут тренинги по межкультурной коммуникации, а также посещение культурных, исторических заведений региона.
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