Департамент финансов Москвы принял участие в совещании Коллегии Контрольно-счетной палаты города

На совещании были рассмотрены вопросы практического применения субъектами учета — органами власти и государственными учреждениями Москвы положений федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

В рамках своего выступления Елена Бутахина сообщила участникам встречи о Программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2018–2020 годы и рассказала о работе Комиссии по стандартам бухгалтерского учета государственного сектора при Совете по стандартам бухгалтерского учета Министерства финансов Российской Федерации , членом которой является. В своем докладе заместитель руководителя столичного финансового ведомства также затронула проблемы, связанные с внедрением федеральных стандартов и с применением субъектами учета норм стандартов.

Любовь Онищенко разъяснила собравшимся основные положения федеральных стандартов бухгалтерского учета, вступивших в силу с 1 января 2018 года, а также особенности применения стандарта бухгалтерского учета «Аренда» организациями государственного сектора города Москвы как субъекта Российской Федерации , имеющего в своем составе внутригородские муниципальные образования и выполняющего функции столицы.

В ходе встречи представители Департамента финансов ответили на все интересующие её участников вопросы.