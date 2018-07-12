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Департамент финансов Москвы принял участие в совещании Коллегии Контрольно-счетной палаты города
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Департамент финансов Москвы принял участие в совещании Коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Департамент финансов города Москвы 10 часов назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
На совещании были рассмотрены вопросы практического применения субъектами учета — органами власти и государственными учреждениями Москвы положений федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
В рамках своего выступления Елена Бутахина сообщила участникам встречи о Программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2018–2020 годы и рассказала о работе Комиссии по стандартам бухгалтерского учета государственного сектора при Совете по стандартам бухгалтерского учета Министерства финансов Российской Федерации, членом которой является. В своем докладе заместитель руководителя столичного финансового ведомства также затронула проблемы, связанные с внедрением федеральных стандартов и с применением субъектами учета норм стандартов.
Любовь Онищенко разъяснила собравшимся основные положения федеральных стандартов бухгалтерского учета, вступивших в силу с 1 января 2018 года, а также особенности применения стандарта бухгалтерского учета «Аренда» организациями государственного сектора города Москвы как субъекта Российской Федерации, имеющего в своем составе внутригородские муниципальные образования и выполняющего функции столицы.
В ходе встречи представители Департамента финансов ответили на все интересующие её участников вопросы.
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