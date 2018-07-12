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В Ханты-Мансийске выпускники школ показали достойные результаты
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В Ханты-Мансийске выпускники школ показали достойные результаты 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 10 часов назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент образования окружной столицы подвёл предварительные итоги основного периода государственной итоговой аттестации 2018 года, который завершился 2 июля. Общий средний показатель балла Единого государственного экзамена составил 68 — по русскому языку, 47 — по математике профильный уровень, в 2017 году по этим предметам средний балл был равен 69 и 38 соответственно. Одна выпускница школы №1 в 2018 году получила 100-балльный результат по предмету «литература», в прошлом году таких успехов в Ханты-Мансийске не было.
Всего в государственной итоговой аттестации основного периода участвовало 1 028 выпускников 9-х классов, 482 — 11-х классов, а также около 70 выпускников прошлых лет.
Как отмечают специалисты городского Департамента образования экзамены прошли без сбоев и технологических нарушений. Самым массовым, помимо русского языка и математики, стал экзамен по обществознанию. Его сдавали около 60 процентов участников ЕГЭ. Выпускники, не сдавшие экзамены в основные сроки, могут пересдать их в сентябре.
Отметим, что в 2018 году 35 выпускников столицы Югры получили медаль «За особые успехи в учении», образец которой утверждён Министерством образования и науки Российской Федерации, 37 выпускников получили медаль «За особые успехи в обучении», учреждённую Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Среди выпускников 9 классов 37 человек получили аттестат с отличием.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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