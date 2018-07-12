В Ханты-Мансийске выпускники школ показали достойные результаты

Департамент образования окружной столицы подвёл предварительные итоги основного периода государственной итоговой аттестации 2018 года, который завершился 2 июля. Общий средний показатель балла Единого государственного экзамена составил 68 — по русскому языку, 47 — по математике профильный уровень, в 2017 году по этим предметам средний балл был равен 69 и 38 соответственно. Одна выпускница школы №1 в 2018 году получила 100-балльный результат по предмету «литература», в прошлом году таких успехов в Ханты-Мансийске не было.

Всего в государственной итоговой аттестации основного периода участвовало 1 028 выпускников 9-х классов, 482 — 11-х классов, а также около 70 выпускников прошлых лет.

Как отмечают специалисты городского Департамента образования экзамены прошли без сбоев и технологических нарушений. Самым массовым, помимо русского языка и математики, стал экзамен по обществознанию. Его сдавали около 60 процентов участников ЕГЭ. Выпускники, не сдавшие экзамены в основные сроки, могут пересдать их в сентябре.