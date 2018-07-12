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Студенты МГТУ приняли участие в саммите «Выбор лучших. Время, вперёд!»
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Студенты МГТУ приняли участие в саммите «Выбор лучших. Время, вперёд!» 

АиФ Адыгея 5 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
II Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время, вперёд!» проходил с 3 по 6 июля в Сочи.
Участниками саммита стали самые талантливые студенты и аспиранты профильных факультетов ведущих фармацевтических и медицинских вузов России и стран СНГ, Южной Азии и Европы. Главная цель мероприятия — поддержка молодых специалистов, введение их в профессию и создание потенциальной кадровой базы для российских и зарубежных фармацевтических производств.
Для участия в саммите необходимо было представить научную работу. Более 500 делегатов из России и стран ЕАЭС отправили свои работы на проверку членам экспертного совета, из них были отобраны 150 работ.
По итогам их проверки был определён состав участников, набравших более 50 баллов по 100-балльной шкале. В него вошли работы трех студентов фармацевтического факультета МГТУ: Бжецевой Дарины (Ф-41) под руководством доцента кафедры фармации Бочкаревой И. И. набравшей 89 баллов;
Тесленко Юлии (Ф-31) под руководством доцента Дьяковой И. Н. и Мочаловой Екатерины (Ф-21) под руководством старшего преподавателя Артемьевой В. В. Эти работы набрали по 50 баллов. По результатам отборочного тура студенты были приглашены для участия в саммите.
В течение всех дней саммита студенты знакомились с презентациями ведущих фармацевтических компаний о карьерных и профессиональных возможностях, проходили обзорные трекинги по стендам экспозиции с участием фармацевтических компаний, образовательные мастер-классы.
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