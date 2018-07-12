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Возле музыкальной школы установлена электронная афиша
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Возле музыкальной школы установлена электронная афиша 

Управа района Вешняки 5 часов назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках внимательно следят за ходом работ на территории детской музыкальной школы имени Ф. Листа, которая находится по адресу: ул. Косинская, вл. 10. В настоящее время возле входа в школу уже установлена электронная афиша с бегущей строкой: «Добро пожаловать!».
На встрече мэра Москвы Сергея Собянина с вешняковцами Ирина Сухинина спросила у главы города, когда школу введут в эксплуатацию, а другие жители также попросили добавить маршрут общественного транспорта, чтобы учащимся было проще до неё добираться.
Градоначальник пообещал, что занятия в этом образовательном учреждении начнутся уже в предстоящем учебном году. Он подчеркнул, что данный вопрос должен решаться оперативно, а прежде всего надо запускать новые удобные маршруты автобусов.
В результате остановка «Музыкальная школа» появилась у автобуса № 285 уже в начале июня. А в данный момент завершается благоустройство территории вокруг школы.
Заместитель главы управы по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Александр Котаев сообщил, что около школы уже сделаны красивые цветники и клумбы, посажены кустарники, у входа в здание установлены удобные лавочки, оформлены декоративные световые опоры. Также по территории уложено асфальтобетонное покрытие и обустроены тропинки. Внутри помещения завершена строительная часть, сейчас ведутся отделочные работы, лифты уже работают. Залы и классы укомплектовываются необходимым оборудованием, также специалисты занимаются оборудованием студий.
Как и обещал мэр столицы, ДМШ имени Ференца Листа примет своих учеников уже в новом учебном году.
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