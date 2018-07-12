Абитуриенты и студенты — в поисках лучшей жизни

В рамках сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошёл круглый стол на тему «В поисках лучшей жизни. Как столица борется с оттоком молодых специалистов за границу».

Согласно исследованию «Левады-центр», 30 процентов молодых россиян хочет «уплыть» за рубеж. В причинах этого явления разбирались эксперты «ВМ».

— Мы недавно проводили исследование, — рассказала одна из участниц «круглого стола», руководитель сайта для молодых специалистов Career.ru Ирина Святицкая. — И выяснили, что 46 процентов выпускников рассматривают варианты обучения и стажировки за границей.

— Мне кажется, что к теме оттока можно относиться с пониманием, — считает руководитель программы «Глобальное образование» Московской школы управления «Сколково» Анна Гетманская. — Молодежь в наше время уже не размышляет так: где родился — там и пригодился. Когда учишься за границей, то приобретаешь новые знакомства, новые связи. Поэтому эти специалисты в итоге становятся людьми мира.

— Сейчас изменился принцип миграции, — заявил, в свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем, государственный советник 3 класса, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев . — Все развитые страны завозят к себе высококлассных специалистов, а мы — рабочую силу из бывших республик Советского Союза. У нас нет рекрутеров, способных привлечь в страну квалифицированных спецов. Высококлассный специалист просто так никуда не поедет. Над этим надо работать.

По мнению доцента кафедры государственного управления и кадровой политики Московского городского университета управления Правительства Москвы, кандидата экономических наук Светланы Владимировой , можно говорить о таком явлении, как циркуляция рабочей силы.

— Большинство студентов все-таки возвращается со стажировок в Москву , — рассказывает Светлана Владимирова. — У нас студенты получают двойные дипломы, российские и иностранные, но 86 процентов возвращаются со стажировок за границей и работают в Москве.

Со слов участников «круглого стола», во многих вузах есть ограничения: получил образование — должен отработать в России , зачастую на определенном предприятии, 3 или 5 лет. Это по большей части касается ведомственных или корпоративных учебных заведений. Так, Анна Гетманская подтвердила, что ее компания отслеживает, где работают ее выпускники: им на выбор предлагается 700 предприятий.

Кроме этого, эксперты говорили о том, что во многих институтах существует формальный подход к производственной практике. Родители зачастую ищут знакомства на предприятиях, чтобы там написали студенту характеристику о прохождении практики, хотя сам он на производстве даже не появляется.

В ведомственных и корпоративных вузах ситуация другая, там практика вполне реальная. Можно получить и распределение на работу после выпуска.

Но в целом, как считает генеральный директор Института региональных проблем, государственный советник 3 класса, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, среднестатистический современный вуз, особенно коммерческий, ставит не на выпускника, а на абитуриента — то есть, на того, кто приносит ему деньги. Однако это, по мнению эксперта, неправильно: абитуриент приносит вузу деньги, а выпускник нечто большее — репутацию.

— Поступайте в лучшие вузы, — посоветовал зрителям сетевого вещания в завершение дискуссии Дмитрий Журавлев. — Как показывает опыт моих знакомых, это всегда окупается.

— И студентам не стоит откладывать активность на потом, — подтверждает Светлана Владимирова. — Надо проявлять себя еще во время учебы и тогда точно не окажетесь без предложения работы.