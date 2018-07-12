Медиа на все 100%. Новая магистерская программа НИУ ВШЭ

Дешевый и доступный интернет дал жизнь множеству новых интересных профессий. Сеть изменила мир медиа, привыкших присутствовать повсеместно и рассказывать о самых последних событиях в самой доступной и оригинальной форме

Время требует—мы предлагаем

В 2018 году в НИУ «Высшая школа экономики» открылся набор на обучение по новой магистерской программе — «Литература и медиа» (направление подготовки — «Филология»). Главная цель программы — подготовка специалистов для работы в цифровых медиа. Академический руководитель — кандидат филологических наук Нелли Борышнева.

Программа разработана и будет осуществляться преподавателями Нижегородской «Вышки» совместно со специалистами-практиками, сделавшими успешную карьеру в самых разных типах медиа: сетевых изданиях, радио-, телекомпания, редакциях корпоративных СМИ, рекламных агентствах, РR-службах крупных компаний.

«Создавая нашу магистратуру мы шли от потребностей рынка. Промониторив объявления ведущих рекрутинговых агентств и поняв, какие специалисты сегодня особенно востребованы, мы наполнили программу дисциплинами, которые помогут сформировать необходимые работодателям компетенции», — отмечает Нелли Борышнева.

Программа рассчитана на два года. Обучение проводится в очной форме в вечернее время, что позволит сочетать учебу с работой. Стоимость — 145 тысяч рублей в год. На программе действует гибкая система скидок (до 50%)! дать ссылку на сайт, где о скидках)

К тому же в этом году объявлен конкурс на грантовые места (дать ссылку на стр о конкурсе).

Уникальность программы

Необычность рождения нашей программы (от потребности рынка — к образовательному «продукту») обусловила ее уникальность. Аналогов в нашей стране в настоящий момент нет!

Уникальной программа «Литература и медиа» может считаться по ряду причин, полагает Неллли Борышнева. Во-первых, при ее разработке использован весь многопрофильный экспертный потенциал преподавателей Высшей школы экономики . Филологический подход совмещен с теорией и практикой массовых коммуникаций (media studies) и компетенциями в области работы с большими объемами информации (data culture).

«Data culture — образовательный тренд, который ВШЭ развивает уже несколько лет, — подчеркивает академический руководитель программы. — В мире цифровых технологий все, включая филологов и журналистов, должны обладать навыками обработки и адаптации информации для различных мультимедийных сред. Мы готовим универсальных специалистов, умеющих написать текст, сделать качественное видео, фоторепортаж и быстро адаптировать эти материалы для нужного формата».

Учитывая постоянное и стремительное изменение мира медиа, создатели программы сделали акцент на ее прикладной стороне, уделив большое внимание проектной работе. Руководителями проектов станут представители ведущих нижегородских и федеральных медиа, популярных просветительских проектов, издательств, литературных онлайн-платформ. Практики будут вести более половины курсов. Многие из приглашенных преподавателей, вошедших в общественной совет программы, хорошо известны в Нижнем Новгороде: телеведущий, писатель Александр Архангельский , журналист, телеведущая Бэла Рубинштейн, кинодраматург и тележурналист Георгий Молокин, главный редактор сетевого издания «Столица Нижний» Андрей Журавлев , писатель, публицист Валерий Хазин.

Преподавание на двух языках

Новаторами в мире цифровых СМИ являются многие зарубежные издания, которые не только отрабатывают новые форматы подачи информации, но и монетизации СМИ. Очевидно: чтобы быть в тренде, нужно постоянно обновлять свои знания о коллегах, практиковать английский язык и, конечно, быть в тесном контакте с представителями иностранных медиа. Разработчики программы в ВШЭ учли и этот аспект. Преподавание будет вестись на двух языках: русском и английском, — в пропорции, близкой 50% к 50%. Будущие студенты должны владеть иностранным языком на уровне не ниже Intermediate.

«Это позволит, с одной стороны, обучать в одной группе иностранных и российских студентов, а с другой — подготовить студентов к участию в программах академического обмена с зарубежными университетами. Вуз сотрудничает с несколькими итальянскими университетами, для участия в них знание английского языка на уровне не ниже Intermediate обязательно», — отмечает академический руководитель программы.

Как поступить в магистратуру?

Чтобы поступить в магистратуру «Вышки», нужно предоставить комплект документов, в том числе диплом об окончании бакалавриата, и пройти конкурс портфолио. Документы принимаются до 31 июля. Собеседование с комиссией состоится 10 августа. В пакет документов для портфолио входят дипломы об образовании, сертификаты, сведения о стажировках, реализованных проектах, участии в конференциях, опубликованных статьях, опыте работы и так далее. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ВШЭ.

В 2018 году у «новичков» есть возможность получить право бесплатного (полностью или частично) обучения. Программа «Литература и медиа» проводит конкурс на грантовые места. Чтобы поучаствовать в нем, абитуриенты должны представить вузу проекты, посвященные актуальным вопросам цифровых медиа, которые они готовы реализовать в магистратуре.

Вену. Победитель конкурса получит грант в размере 290 тысяч рублей, полностью покрывающий расходы на обучение. Обладатель второго места — 203 тысячи рублей, третьего места — 145 тысяч рублей. Абитуриент, занявший четвертое место, будет отмечен поездкой на семь дней в столицу Австрии

Кроме того, вуз предоставляет скидки на обучение по новой программе по результатам вступительных испытаний, победителям и призерам олимпиад НИУ ВШЭ, слушателям онлайн-курсов вуза и тем абитуриентам, которые уже работают в медийной сфере или занимаются социально значимыми проектами.

Диплом с перспективами

Сфера применения знаний о медиа сегодня очень широка. Выпускник гуманитарного вуза, профессиональный филолог может построить карьеру в СМИ, освоив такие специальности, как специалист SMM, копирайтер, редактор, PR-специалист, контент-менеджер, видеоблогер, видеожурналист, аккаунт менеджер, аналитик СМИ, репортер и многие другие.

Уровень зарплат хороших журналистов довольно высок. Если в Нижнем Новгороде штатные сотрудники редакций зарабатывают 25-30 тысяч рублей в месяц, то в Москве сотрудникам предлагают 40-70 тысяч рублей, редакторам — 70-100 тысяч рублей.

И это не предел — все зависит от эрудиции и опыта кандидата. К примеру, сейчас очень высокие зарплаты Япредлагают журналистам, пишущим о финансовых технологиях (финтехе): преступлениях в сети интернет (киберпреступности), технологии блокчейн (передачи данных по сети блоков), криптовалютах (аналоге цифровых валют, которые создаются с применением метода криптографии) и многом другом.

Качественное образование является мощным конкурентным преимуществом для любого специалиста. В сфере медиа новизна и полнота знаний сотрудника — наиважнейший аргумент для потенциального работодателя. Учитывая, что многие новые профессии для журналистов связаны с удаленной работой, нижегородцы с хорошим образованием могут получать московскую зарплату, оставаясь дома.