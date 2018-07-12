Трем вузам отказано в аккредитации

Рособрнадзор отказал в госаккредитации Саратовскому государственному техническому университету имени Гагарина, Брянскому государственному аграрному университету и частному Южному университету (Ростов-на-Дону). Соответствующие приказы размещены в четверг на сайте ведомства.
Согласно документам, саратовскому вузу отказано в аккредитации в отношении уровня среднего профобразования по укрупненным группам профессий "электро— и теплоэнергетика" и "юриспруденция". Брянскому — в отношении магистратуры по укрупненной группе профессий "электро— и теплоэнергетика", Южному университету — в отношении уровня высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации) по укрупненной группе профессий "экономика и управление".
Наличие свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.
При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву. Учредитель вуза обязан перевести студентов с их согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).