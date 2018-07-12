Ещё
Трем вузам отказано в аккредитации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рособрнадзор отказал в аккредитации трем вузам 

ТАСС 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор отказал в госаккредитации Саратовскому государственному техническому университету имени Гагарина, Брянскому государственному аграрному университету и частному Южному университету (Ростов-на-Дону). Соответствующие приказы размещены в четверг на сайте ведомства.
Согласно документам, саратовскому вузу отказано в аккредитации в отношении уровня среднего профобразования по укрупненным группам профессий "электро— и теплоэнергетика" и "юриспруденция". Брянскому — в отношении магистратуры по укрупненной группе профессий "электро— и теплоэнергетика", Южному университету — в отношении уровня высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации) по укрупненной группе профессий "экономика и управление".
Наличие свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.
При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву. Учредитель вуза обязан перевести студентов с их согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
ТАСС: последние новости
Медведев назначил Комарова заместителем министра науки и высшего образования Медведев: ЕГЭ прошел без серьезных осложнений РАНХиГС и МФТИ открывают первую в России онлайн-магистратуру по цифровой экономике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками138
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня20
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение