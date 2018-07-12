Помощник президента осмыслил труд российского преподавателя

Молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» посетил помощник президента России Андрей Фурсенко . В этой поездке его сопровождали заместитель губернатора Михаил Колков и ректор опорного вуза региона Анзор Саралидзе

Андрей Фурсенко встретился с молодыми преподавателями и ответил на их самых острые вопросы, в том числе и по оплате труда российских педагогов.

«Я считаю, что финансирование системы образования должно увеличиваться. Но я точно так же понимаю, что есть объективные ограничения. Кроме этой сферы есть ещё и другие, не менее важные — оборона, здравоохранение, внешняя политика. И если направить все средства на поддержку только одной из них, другие ослабнут», –считает помощник президента.

Андрей Фурсенко стал завершающим спикером третьей смены форума. Она объединила около 1000 учителей школ и преподавателей вузов, председателей, координаторов, кураторов и вожатых Российского движения школьников, представителей студенческих СМИ и блогеров.

Следующая профильная смена — «Цифровой мир» — стартует завтра, 13 июля.

Её участниками станут около тысячи молодых специалистов сферы диджитал: студенты технических специальностей, сотрудники ведущих IT-компаний, веб-аналитики, интернет-маркетологи, геймеры, киберспортсмены, блогеры и SMM-специалисты.