Ещё
В Рособрнадзоре назвали наиболее распространённые нарушения на ЕГЭ в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рособрнадзоре назвали наиболее распространённые нарушения на ЕГЭ в 2018 году 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Около 480 выпускников, сдававших Единый госэкзамен, пытались воспользоваться телефонными шпаргалками. Среди других нарушений в ведомстве называют попытки сфотографировать КИМы и выложить задания в Интернет или использование бумажных шпаргалок.
За попытки списать ответы из пункта сдачи ЕГЭ удалили 460 старшеклассников. Такие данные заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова привела на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Контроль за процедурой проведения ЕГЭ обеспечивается при помощи видеонаблюдения и общественных наблюдателей, отметила замглавы ведомства. В этом году их количество составило около 50 тысяч человек. Жалоб на процедуру ЕГЭ от школьников и их родителей зафиксировано гораздо меньше, чем в предыдущие годы.
По данным Рособрнадзора, в 2018 году Единый экзамен сдавали 731 тысяча учащихся. В процедуре проведения ЕГЭ были задействованы 350 тысяч педагогов.
Парламентская газета: последние новости
Васильева рассказала о плюсах цифровой школы В Рособрнадзоре назвали наиболее распространённые нарушения на ЕГЭ в 2018 году Технологии виртуальной реальности начнут использовать в российских школах
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками234
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение