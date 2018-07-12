В Рособрнадзоре назвали наиболее распространённые нарушения на ЕГЭ в 2018 году

Около 480 выпускников, сдававших Единый госэкзамен, пытались воспользоваться телефонными шпаргалками. Среди других нарушений в ведомстве называют попытки сфотографировать КИМы и выложить задания в Интернет или использование бумажных шпаргалок.

Контроль за процедурой проведения ЕГЭ обеспечивается при помощи видеонаблюдения и общественных наблюдателей, отметила замглавы ведомства. В этом году их количество составило около 50 тысяч человек. Жалоб на процедуру ЕГЭ от школьников и их родителей зафиксировано гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

По данным Рособрнадзора, в 2018 году Единый экзамен сдавали 731 тысяча учащихся. В процедуре проведения ЕГЭ были задействованы 350 тысяч педагогов.