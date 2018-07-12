Командный проект объединил участников международной летней школы МИФИ

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости . В Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) продолжает работу третья Международная летняя школа «Инженерное компьютерное моделирование в области ядерных технологий».

К знаниям через командный проект

Проходящая под руководством заместителя директора Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Георгия Тихомирова, летняя школа по инженерному компьютерному моделированию собрала российских и зарубежных молодых специалистов, аспирантов и магистрантов в области компьютерного моделирования различных физических процессов. А также конструкторов, работающих с инженерными и прецизионными расчетными кодами.

"Школа предполагает лекционные и практические занятия. Участники обучаются методу конечных элементов и основам гидродинамики с использованием программ FlowVision, CAE Fidesys и STAR-CCM+", — отметил Георгий Тихомиров. По его словам, возможность применить полученные знания и навыки работы в перечисленных программных продуктах студенты получают, работая над групповыми проектами.

Особенное внимание уделено в этом году командному взаимодействию. Участников поделили на четыре группы. Они получили задание по мультифизичному моделированию нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик топливного элемента ядерного реактора, омываемого теплоносителем. Работа над проектом позволяет познакомиться с миром современного моделирования, где расчеты отдельных элементов заменяются комплексным расчетом всей системы. Кроме того, опыт сотрудничества в международной англоязычной группе помогает молодым исследователям получить новые социальные связи на будущее.

Студентка из Стамбула : «Еду в Москву как на практику»

В школе принимают участие иностранные слушатели. Студентка магистратуры Стамбульского технического университета Озкан Фадиме Озге рассказала, что подала заявку на участие в летней школе по совету своего научного руководителя. «Вопрос был только в размещении, ведь снимать жилье на период проведения занятий — дорого для студента», — поделилась девушка.

Научный руководитель прислал детали поездки, и оказалось, что со стороны НИЯУ МИФИ будет предоставлено место в общежитии. «Едва узнав об этом, сразу же подала заявление и оформила заявку. Еще двое молодых людей из моего университета тоже принимают участие в школе», — сообщила Озкан, добавив, что учится в магистратуре по специальности «ядерная инженерия».

Турции по ее специальности большая конкуренция среди абитуриентов. «На родине было маловато практики. Важно, что здесь внимание уделяется сложным темам в сфере атомной энергетики. Поэтому для меня и моих коллег из Стамбула это отличная возможность освоить больше полезных умений, новых компетенций», — говорит она.

Раньше Озкан никогда не принимала участие в подобных школах. Кроме того, для нее это отличная возможность посмотреть город, в котором никогда не была, поучиться в одном из лучших университетов в атомной области.

Достопримечательности столицы ее слабость. «Пока мы были только на Красной площади», — заметила Озкан, уточнив, что гостям оказали теплый прием. «Для нас провели экскурсию по университету и сводили в парк „Коломенское“, — рассказала студентка.

За неделю педагоги совершили невозможное

Ее работа заключается в планировании, организации и проведении испытаний ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов ядерного реактора), а также перспективных топливных и конструкционных материалов для реакторных установок нового поколения. „При организации реакторных испытаний необходимо обосновать безопасность и режимы экспериментальных устройств, в составе которых проходят испытания исследуемые материалы и модельные ТВЭЛы“, — объясняет она.

По словам Екатерины, обоснование и сопровождение реакторного эксперимента обычно включает в себя радиационный, нейтронно-физический, теплофизический и прочностной расчеты. Согласно их результатам выполняется корректировка режимов, представляется обоснование безопасности использования экспериментальных устройств.

Отсюда специалист, имеющий дело с реакторными и послереакторными исследованиями, должен хорошо разбираться в физических и тепловых процессах реактора. „Он должен уметь самостоятельно посчитать и оценить ожидаемые параметры работы экспериментальных устройств“, — конкретизирует она.

За минувшую неделю организаторы школы и приглашенные преподаватели проделали, по ее мнению, колоссальный объем работы. „Они провели десятидневный курс нейтронно-физического моделирования с использованием программы MCU ( НИЦ „Курчатовский институт“ ) и моделирования тепло-гидравлических процессов с использованием программы CFD FlowVision“, — перечислила специалист. Она добавила, что педагоги совершили „практически невозможное“, выразив убеждение, что полученные знания стопроцентно пригодятся ей в работе.

Кроме официальной части, насыщенной деловой повестки, организаторы уделяют внимание досуговой программе вне рабочего пространства школы. „Они стараются, чтобы иностранные участники чувствовали себя комфортно и смогли насладиться своим пребыванием в Москве“, — поделилась исследователь.