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Полуфиналисты «Школы миллиардера» встретились с менторами
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Полуфиналисты «Школы миллиардера» встретились с менторами 

Forbes.ru 11 июля 2018
Полуфиналисты «Школы миллиардера» Forbes встретились с ментрорами, презентовали свои проекты и познакомились с другими участниками.
Тимур Сайфутдинов (MaxBionic), Петр Климов (Experum), Булат Замалиев («Цифровая деревня») рассказали о том, чего они ждут от участия в конкурсе Forbes.
В начале июня Forbes назвал 20 полуфиналистов конкурса стартапов «Школа миллиардера». В отличие от прошлых лет, в этом году набор в «Школу миллиардера» проходил по четырем направлениям: факультеты «Food», «IT/технологии», «Услуги» и «Производство». На каждый из факультетов были отобраны по пять проектов. В течение следующих трех месяцев участники будут работать с персональными менторами и вести блоги на сайте Forbes.
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