Полуфиналисты «Школы миллиардера» встретились с менторами

Полуфиналисты «Школы миллиардера» Forbes встретились с ментрорами, презентовали свои проекты и познакомились с другими участниками.

В начале июня Forbes назвал 20 полуфиналистов конкурса стартапов «Школа миллиардера». В отличие от прошлых лет, в этом году набор в «Школу миллиардера» проходил по четырем направлениям: факультеты «Food», «IT/технологии», «Услуги» и «Производство». На каждый из факультетов были отобраны по пять проектов. В течение следующих трех месяцев участники будут работать с персональными менторами и вести блоги на сайте Forbes.