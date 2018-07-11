Курская область получила от Росмолодёжи более 12 миллионов рублей

На минувшей неделе в Федеральном агентстве по делам молодёжи прошло заседание конкурсной комиссии, на которой подвели итоги и определили победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов

В их число вошли: «Ладога», « Алтай . Точки Роста — 2018», «Амур» и «УТРО-2018». В конкурсе приняло участие 380 вузов со всей страны, которые подали 2523 заявки. Победителями стали 1086 проектов из 313 учебных заведений. В число лучших попали и вузы Курской области . КГСХА получила в виде грантовой поддержки 1,05 миллиона рублей, КГМУ — 1,1 миллиона рублей, КГУ — 2,2 миллиона рублей. Наибольшую сумму поддержки от нашего региона получил Юго-Западный государственный университет. Вуз общими усилиями сотрудников и студентов добился поддержки на сумму 8,2 миллиона рублей.

— Сумма грантовой поддержки, которой добился наш регион — показатель качественной работы как руководства вузов, так и региональной власти, — считает федеральный эксперт Росмолодёжи от Курской области Александр Немцев . — Мы оказались в лидерах не случайно: в регионе уже давно взяли курс на работу с молодёжью.

Большой вклад в достойные показатели своего вуза внесла студентка ЮЗГУ Надежда Северьянова. Её проект «GeoLive» получил высокую оценку на форуме «Алтай. Точки Роста — 2018» буквально в прошлом месяце.

— Проект рассчитан на школьников, обучающихся в 9-11 классах, — рассказала Надежда. — Он будет реализован на базе клуба межнационального диалога «Terra Amica». Наша главная задача — показать ребятам из районных школ Курской области культурное, национальное, языковое разнообразие людей. Помогать нам в этом будут иностранные студенты, приехавшие учиться в наш регион. Они будут выступать с презентациями культур стран и народов мира, познакомят ребят с национальными танцами, песнями, блюдами.

Особенная ценность подобных достижений заключается в том, что они добываются в конкурентной среде.

— Во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов приняли участие все бюджетные образовательные учреждения высшего образования. Это важный для нас этап, в котором мы получили много заявок, — признался руководитель Росмолодёжи Александр Бугаев